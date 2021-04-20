漲幅落後同業 專家挺Booking

MKM Partners首席市場技術分析師歐哈拉(JC O’Hara)認為，Booking Holdings可能即將出現反彈。他認為這支旅遊服務個股的潛力很大，因為它今年以來一直落後於競爭對手。

即使今年的訂單成長超過10%，但其他旅遊類股也屢獲殊榮，其中Spirit Airlines、JetBlue和Expedia是漲幅最大的幾支個股。

歐哈拉說：「自3月以來，許多旅行個股基本上已經開始出橫盤整理。」「但是Bookings走勢正在突破。如果它能夠保持當前水平，那將是一個新的每周收盤高點，這對投資 組合而言非常有幫助。」

他將Booking的目標價定在2750元至2800元，分別較19日交易價2460元高出約11.5%和13.5%。

歐哈拉說：「即使出現突破走勢，我們仍是Booking的買家。」

Booking 19日股價 下跌0.84%至2456.2元。

Joule Financial投資長塔特羅(Quint Tatro)則表示，雖然旅遊類股價格大部分出現反彈，但其中仍有許多個股還有再漲的空間。

他說，「坦白說，我們認為這些個股仍然被低估了。」「我認為投資人真的低估了眼前這些驚人的被壓抑需求。」

塔特羅建議賭場股票 ，特別是米高梅度假村(MGM Resorts)，指它不僅有「重回新冠大流行前水平、甚至青出於藍」的潛力，因為它正在重返獲利的路上。

他說，「仔細觀察，這些個股都已大漲。此刻任何走跌、任何利空新聞或短期的疲軟，都會是進場買進這些個股的機會。」

米高梅19日下跌1.29%至39.75元。（財經新聞組）