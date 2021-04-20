Clubhouse火紅 臉書效仿

臉書CEO 查克柏格(Mark Zuckerberg)19日宣布，該公司正在開發語音功能，讓用戶可以與其他人進行即時對話，類似今年稍早在矽谷引起廣泛關注的Clubhouse。他說，臉書打算在語音功能上投入大量資金，並在未來幾年內將其擴展。這項功能名為「即時語音室」，預期夏天上架。

GameStop換CEO 股價大漲

試圖轉型電商的電子戲零售商GameStop股價在宣布CEO繼任計畫後上漲6.39%。該公司表示，CEO謝爾曼(George Sherman)將在7月31日卸任，董事會正在尋找可以加快公司轉型至下個階段的CEO。該公司還聘用前亞馬遜和谷歌高管歐文斯(Jenna Owens)為新營運長。

自駕車禍 NHTSA查特斯拉

美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)表示，在周末德州Spring發生致命車禍後，「立即」對特斯拉展開另一項調查。根據多數媒體引述當地警方報導，17日晚上有兩名男子在車禍事故中喪生，顯然沒有人在坐在駕駛座。肇事車型是2019年份的Model S，撞到樹而起火。副駕和後座各發現一名死者。

微軟Xbox Cloud 遊戲上線

微軟的Xbox Cloud遊戲服務本周將以受邀方式推出iPhone、iPad和PC的Beta版。該服務原本早就應為iPhone和iPad推出，但是蘋果公司於9月更新其App Store規則，影響了Xbox Gaming和Google Stadia等服務，迫使兩家公司使用網路瀏覽器重新設計服務，以規避App Store的規定。

Starling獲高盛 6900萬金援

英國數位銀行Starling獲高盛成長股票投資部門投資5000萬英鎊(6900萬美元)。這筆新現金計入Starling上月宣布的2.72億英鎊投資回合，其估值為11億英鎊。與高盛的交易仍需獲得監管部門批准。Starling是英國最大的新銀行之一，特色是無分行。擁有超過60億英鎊的存款，一年前只有10億英鎊。

聯航增加飛歐洲航班

聯合航空宣布將增加夏季飛往冰島、克羅地亞和希臘的航班，希望放寬入境要求可刺激對熱門旅遊目的地的需求。歐陸大部分地區仍然禁止美國公民進入，航空公司高管上周對夏季能否出現轉變此感到悲觀。但是聯航開始挑選一些已經放寬旅遊限制或未來幾周可望放寬的歐洲旅遊目的地。（記者張大仁／整理）