人生腳步比父母慢 千禧世代有苦衷

過去10年，報章雜誌總大篇幅譴責千禧世代懶惰還理直氣壯、對錢毫不在意隨興亂花而沒能像父母親一樣成功。

20來歲喜歡吃吐司佐酪梨（奶油果）、喝拿鐵咖啡 、背著瑜伽墊走在路上、住在父母房屋地下室、動不動跳槽換工作而負債累累，這些活靈活現畫面是許多媒體筆下千禧世代的寫照。

確實，多年來數據顯示，千禧世代達到人生里程碑的腳步比上一代慢得多。根據市調機構皮尤研究中心（Pew Research Center），千禧世代比前幾代人延遲或放棄婚姻，而且組建家庭速度稍慢，許多人過去或現在住在父母家裡。

有無上大學 薪水差很大

人生步伐確實慢多了，但並不表示，超過7000萬人的這一代人全然不知道該如何提高效率並振奮工作，事實上，這個世代面臨一次次難題與挫折，舉凡工資停滯不前、學生貸款吃重、醫療和住房成本增加，手頭總比前幾代人更緊。

假如沒有大學學歷，找到高薪工作更難上加難。皮尤研究中心2018年調查發現，若由千禧世代組成家庭，一家之主有大學或更高學歷，經調整後的家庭收入中位數約10萬5300元，學歷為高中畢業，家庭收入約4萬9363元，相對在2017年，同一年齡階段裡的嬰兒潮無大學學歷者平均收入為5萬1287元至5萬4026元，有學位者平均8萬552元至9萬5182元。

從以上資料看，阻撓數千萬個二、三十歲千禧世代實現人生里程碑的並非酪梨吐司或5元拿鐵咖啡，這世代年齡最大的人今年滿40歲，在經濟大蕭條以來最嚴重的經濟衰退中大學畢業，聖路易斯聯邦準備銀行（St. Louis Fed）用「失落的一代」形容這群人。

根據國家經濟研究局（National Bureau for Economic Research）調查，工作最初十年薪資增長占了整個職業生涯的70%，職業生涯剛開始之際，即便只錯過一、兩年調薪，都可能影響之後的收入。

最近隨著疫情 而來的金融災難，讓千禧世代處境雪上加霜。

國家經濟研究局的報告顯示，從經濟衰退之類的挫折中恢復通常需要10年，新冠疫情和緊接著經濟危機襲來之際，許多人原本開始要安心過日，卻讓年輕人和較年長千禧世代步入收入高峰期時受創。

用錢不負責 說法被誇大

34歲理財播客Money Confidential 主持人羅德里格斯（Stefanie O’Connell Rodriguez）是個人理財專家，他說，他們這一代成年生活因重大經濟災難而受束縛，花錢習慣和前幾代不同，但還是很看重，千禧人對錢不負責任之說被誇大了。

羅德里格斯為他所屬的千禧世代澄清，特別提到串流媒體服務和其他15或20年前尚未出現的科技服務只不過是時代產物，卻被大家說成是浮誇消費，況且大家都花錢使用這些服務，並不僅是千禧世代。

羅德里格斯認為，大量媒體報導片面陳述千禧世代：白人、受大學教育、向上流社會攀爬，事實並非如此，在Z世代（1990年代中到2010年初出生）之前，千禧世代最多元化。一味將千禧世代所有金錢問題歸咎於貪享早午餐實在沒意義，反倒掩蓋這一代已面臨、將繼續面臨的系統性問題。

事實證明，千禧世代的消費跟其他人大同小異。哈里斯民調對全美1000個33至40歲成年人訪查，三分之一年長千禧人每月最大支出是住房成本，其次是雜貨和債務，拿鐵咖啡不在消費清單裡。

千禧世代甚至值得讚揚，富達國際（Fidelity）主管蘭南（Kelly Lannan）說，他們收入比父母少，卻要支付更多住房和醫療保健等必需品支出，而且比上一代更早為退休等目標儲蓄，她對這族群充滿信心。

蘭南說，針對找到好工作、結婚生子、買房等等所謂的「成功」，老一輩人走來很平穩，千禧世代只不過按照自己的順序一步步做，一來是必須如此，二來是希望與父母有所不同，富達國際發現，對照嬰兒潮和X世代，千禧世代認為身、心健康更重要。

千禧世代的消費習慣受價值觀或道德觀影響，人們對可持續投資 的興趣與日俱增，近來也致力推動工作場所多樣化。

蘭南又說，千禧世代年齡增長，正步步達到所謂的標準里程碑，如今，千禧世代已成最大購屋族群，人數將持續增加。

蘭南對步入中年的千禧人提出建議，應將趁著此時反思，重新設定支出、儲蓄和投資目標，把握契機。