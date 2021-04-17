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高需求加車用晶片短缺 車市成賣方市場

財經新聞組／綜合報導
車市售價走高、庫存降低，讓車主十分難為。（路透）
車市售價走高、庫存降低，讓車主十分難為。（路透）

現在要買車真的充滿挑戰。消費者的高需求加上車用晶片短缺，讓全國各地經銷商的新車庫存受到限制。而且，即使車主們尋求負擔較輕的選擇，二手車也不會有太多助益。

Cars.com資深消費者事務編輯梅斯(Kelsey Mays)說：「現在是賣方市場而非買方市場。」「賣家沒有太多車子可賣。」

根據Edmunds.com的數據，新車的平均售價約為4萬元。而二手車大約是2萬3000元。

一年前，由於新冠疫情而關閉經銷商和製造廠，晶片製造商開始將重點轉至消費性電子行業如電腦和遊戲機，但仍盡力滿足汽車製造商的更新需求。

Edmunds.com資深洞察經理卓瑞(Ivan Drury)說：「晶片短缺造成很多混亂。」「但是這些晶片對汽車來說非常重要，因為它基本上是一台行動電腦。」

壓縮庫存的結果之一是市面上的低價車輛更少。根據Cars.com，3月售價低於2萬5000元的汽車的掛牌數比2月少了約19%。梅斯說，經銷商的庫存也只有38天。正常狀況通常需要65到70天。「經銷商手上只剩高價庫存品。」

但是，雖然晶片短缺預計會影響生產直到夏末或秋初，但並非所有汽車製造商都受到相同影響。

卓瑞說：「如果對固定品牌死忠，那麼這可能是探索其他品牌的好時機。」「可能另一款車型具有相同功能、相同顏色，而只是品牌不同。」

即使製造商的促銷措施不像過去那樣豐富，但是有些車型仍在繼續折價銷售。根據J.D. Power和LMC Automotive的估計，平均折價金額為3527元，低於2020年3月的4415元和2019年3月的3789元。

此外，對二手車的高需求意味著車主現有代步工具也可能更具價值。根據Edmunds數據，以舊換新的平均金額約為1萬7000元。這些汽車的平均使用時間約為5.5年。

汽車 晶片 二手車

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