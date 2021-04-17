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Archegos基金拖累 大摩損失逾9億

財經新聞組／綜合報導

摩根史坦利(Morgan Stanley)第1季業績十分傲人，但被一個重要經紀客戶拖累，使該公司損失近10億元。

大摩在財報中透露，因該客戶的「信貸事件」蒙受6.44億元的損失，另外還要再加上相關交易損失2.67億元。

摩根史坦利CEO戈爾曼(James Gorman)在與分析師的電話會議上證實，這位客戶就是黃聖國(Bill Hwang)操盤的Archegos基金。

摩根史坦利是Archegos的最大經紀商，但其他銀行蒙受的損失更大。根據報導，Archegos的第二大經紀商瑞士信貸(Credit Suisse)由於斷頭贖回而損失47億元，高層管理階層因而大幅洗牌。野村證券則表示可能面臨20億元損失。

在電話會議上，戈爾曼說，Archegos在3月下旬的大跌中積欠大摩6.44億元。

他說：「我們在3月28日晚間進行一系列大宗銷售，清算了一些非常大的單一股票部位。」「導致6.44億元的淨虧損，這些是客戶在未能支付我們交易所欠下的金額。」

他補充說：「隨後我們做出一項管理決策，以完全降低剩餘的較小長期和短期部位。」「我們認為應該盡快擺脫風險，但這樣做會造成2.67億元的額外損失。但我認為這項決定是必要，也很值得。」

戈爾曼說，至少部分Archegos的虧損來自摩根史坦利上周不斷出清ViacomCBS股票，直到11日才停止拋售，導致動作比別人慢。

至於此一事件是否會改變大摩在主要經紀業務中進行風險管理的方式，戈爾曼說：「我認為我們將會非常注意家族辦公室類型的關係，因為它的股權非常集中，並且擁有多家主要經紀商。坦白說，這些機構的透明度和缺乏訊息披露與對沖基金明顯不同。」「我相信美國證券交易委員會(SEC)將會調查這一點，這可能對整體產業都有好處。」

摩根史坦利 股票 證券

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