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道指大漲164點 偕史指連升4周

財經新聞組／綜合報導

由於藍籌股強勁的財報以及強勁的經濟數據預示景氣回升，股指反彈至創新高水平。

道瓊工業平均指數上漲164.68點或0.48%至3萬4200.67點，道指在上個交易日首次突破3萬4000點門檻。史坦普500指數上漲15.05點或0.36%至4185.47點，同創歷史新高。那斯達克綜合指數小漲13.58點或0.1%至1萬4052.34點。

華爾街本周再度上揚，3大股指都上漲超過1%。史指和道指連續第4周上漲，而以科技股為主的那指則是連3周走升。

在6家美國最大銀行中最後一家公布財報的摩根史坦利(Morgan Stanley)，其強勁的交易和投資銀行業務業績讓獲利超出預期。但股價下跌2.82%，將今年來的漲幅縮減至約14%。

PNC Financial上漲2.33%，該行第1季財報獲利和營收都超出預期。

密西根大學的消費者信心指數初值從3月的84.9升至4月上半的86.5，為一年來新高。

聯準會(Fed)理事長沃勒(Christopher Waller)表示，美國經濟將開始起飛，但還沒有理由開始收緊政策。

史指最近幾周的強勁表現使其年初至今的漲幅超過11%。周期性產業是今年最大贏家，能源和金融類股領漲。

指數 美國 營收

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