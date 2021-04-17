消費支出飆 關注低調零售股

持續的紓困措施、疫苗的推出和經濟的重新開放，讓消費者產生了消費慾望。3月零售額飆升近10%，是史上第二高的成長。

但並非只有亞馬遜和沃爾瑪這樣的零售巨頭才能從中受益。其他低調的零售股也因此出現回春。

Chantico Global CEO兼Lido Advisors首席市場策略師桑契斯(Gina Sanchez)表示：「應該關注的是被壓抑的需求是否滿足未售庫存，這就讓我們想起了平價連鎖店。」

她表示，在新冠疫情大流行期間，Ross Stores和TJ Maxx等平價零售商的交易表現強勁，成長強勁，推高了這些股票 的估值。而其中有一支股票仍然擁有「合理股價 的成長空間」。

桑契斯說，「Big Lots是個有趣的個股。它去年營收成長非常強勁。」「它的預期本益比仍然非常強烈，但相對於產業平均水平30倍，它的預期本益比只有11.5倍，因此我們認為它會是個有趣的機會。」

Big Lots股價今年以來飆升60%，優於XRT零售ETF的成長率44%。目前股價已從3月創下的歷史高點回落5%。

Piper Sandler首席市場技術分析師 強生(Craig Johnson)則認為Guess會是個具有潛力的股票。

他說：「這支股票的確沒有受到很多關注，它的市值只有17.5億元，因此只有少數分析師會關注這家公司的基本面。」

強生表示，該股正在以「一致的走勢」向上突破至2018年以來的新高水平。今年來股價上漲22%。

他說：「該股的本益比為15.5倍，遠低於Abercrombie & Fitch、Gap和Levi等同業。」「因此我們認為它只是該產業中的一些小型瑰寶，而它正是應該要買進的標的。」