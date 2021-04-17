網站軟體Squarespace擬直接上市

協助建構網站軟體的Squarespace申請在紐約證券交易所(NYSE)直接上市，股票代碼為「SQSP」。該公司2020年營收6.211億元，年增28%。截至去年底訂閱數超過360萬，年增約23%；員工數為1256人。位在紐約的Squarespace成立於2003年，創始人兼CEO卡薩里納(Anthony Casalena)擁有最大控制權。

SpaceX傳獲NASA 30億登月合約

《華盛頓郵報》報導，馬斯克(Elon Musk)的SpaceX擊敗了貝佐斯(Jeff Bezos)的Blue Origin和Leidos子公司Dynetics為首的團隊，贏得NASA一項近30億元合約，打造下一個載人登月器。去年NASA授予這三個團隊9.67億元和10個月合約，依據其人類著陸系統著手進行月球著陸器概念規畫。SpaceX被授予金額只有1.35億元；而Dynetics獲得2.53億元，Blue Origin獲得5.79億元。

GM與LG化學合資興建電池廠

通用汽車(GM)和南韓LG化學將在田納西州投資逾23億元興建第二家美國電動車電池廠。這家合資公司Ultium Cells LLC工廠將為附近裝配廠提供GM即將推出的凱迪拉克Lyriq跨界車和其他未來電動車的生產。兩家公司表示，該廠計畫2023年底開業，將創造1300個工作崗位。

狗狗幣市值400億 成10大數位幣

狗狗幣一開始只是個玩笑。但現已成為價值400億元的10大數位貨幣 之一。該加密貨幣源自2013年開始流行的「Doge」模因，該模因以彩色的Comic Sans-font字型描繪一隻柴犬以及無意義的短語。

澳洲判定谷歌 收集個資誤導用戶

澳大利亞競爭與消費者委員會(ACCC)表示，澳洲聯邦法院認定谷歌在2017年至2018年之間誤導用戶有關透過Android行動設備收集個資數據的訊息，但罰款金額未定。於2019年對谷歌提起法律訴訟的ACCC宣稱該裁決在保護網路隱私方面是「對消費者而言的重要勝利」。

隨著美國人將注意力轉向股票和加密貨幣市場，交易平台羅賓漢(Robinhood)和Coinbase本周成為蘋果App Store下載排行榜前兩名。根據Sensor Tower的數據，羅賓漢排名第一，其次是加密交易平台Coinbase，TikTok位居第三。