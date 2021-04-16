今夏赴歐洲旅遊？航空業：很難

今年夏天可能只有國內旅遊的機會。（路透）

打算今年夏天去歐洲度假？機會恐怕不大。

由於新冠病毒疫情，歐洲大部分國家和地區仍對大多數美國公民 不開放邊境 ，反之亦然。航空公司高管表示，不預期今年夏季國際旅遊高峰會趕著開放。

旅遊業領導人要求拜登政府制訂重新開放邊界的方案，其中包括健康證明文件的標準，像是接種新冠病毒疫苗證明。

達美航空CEO巴斯蒂安(Ed Bastian)在財報電話會議上表示，該公司暫時鎖定美國和英國之間解除旅遊限制，但其他熱門旅遊地點可能需要更長時間。

他說：「歐洲其他地區今年夏季可能會有些市場開放，像是地中海沿岸的休閒旅遊，人們會對此感興趣。」「但我認為直到今年下半年歐洲大陸都不可能會實質開放。不幸的是，我們可能會錯過大部分歐陸的夏季旅遊高峰。」

達美航空以及競爭對手美國航空和聯合航空都表示，國內旅遊已自疫情谷底急劇反彈，但國際旅遊仍面臨入境限制和疫苗接種不足的問題而呈疲軟。

達美航空表示，與2019年同期相比，第1季國內旅客營收 下降66%至23億元，但跨大西洋營收下降87%至1.42億元，而跨太平洋地區營收下降89%至6200萬元。

美國航空業者已將曾經遍布全球的飛行路線重新定位至本土，尤其是那些擁有海灘和山脈等戶外景點的旅遊區。航空公司為佛州、懷俄明州和蒙大拿州的旅遊熱點增加服務。加勒比海地區和墨西哥海灘的需求也正呈上升趨勢。

美國航空14日宣布將其夏季國內航班時刻表提高到2019年相同水平。

美國航空航班規畫副總裁茲諾汀斯(Brian Znotins)表示，即使即將到來的夏季開放邊境，也很難讓人產生到歐洲度假的需求。

他說：「通常去歐洲度假需要提前幾個月規畫。」「所以如果今天人們想在今年夏天出國旅遊，應該會有很多人有此打算，他們對預訂羅馬的旅遊行程沒有太多信心，因此他們可能會轉至傑克遜霍爾、檀香山或坎昆旅遊。」

他說：「沒有人會期望在一個國家開放邊境後第二天就出現需求，尤其是從休閒角度來看。」