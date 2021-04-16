財報強+數據優 道指登34000點
在主要企業的強勁財報和最新經濟數據顯示消費者支出和就業市場反彈後，美股再度攀升至新高紀錄。
道瓊工業平均指數上漲305.1點或0.9%至3萬4035.99點，創歷史新高，首次登上3萬4000點。史坦普500指數上漲45.76點或1.11%至4170.42點，也觸及新高。那斯達克綜合指數上漲180.92點或1.31%至1萬4038.76點。
隨著債券殖利率下降，科技股反彈。所謂的FAANG股票：Netflix、臉書、Alphabet、亞馬遜和蘋果均上漲至少1.3%。10年期美國國債殖利率跌至1.56%，下跌8個基點。高利率往往會侵蝕以成長為導向的公司未來收益。
商務部表示，3月零售額飆升9.8%，因最新紓困措施推動消費者支出飆升。這個數字超過《道瓊》(Dow Jones)估計的成長6.1%。
勞工部表示，截至4月10日當周首次申請失業保險金人數降至2020年3月以來最低水平的57.6萬人。
道指成份股聯合健康(UnitedHealth)業績超出華爾街預期，並且調高2021年財測，股價上漲3.87%。
同樣受惠交易和投資銀行業務蓬勃發展以及釋出貸款損失準備金，花旗集團和美國商銀上季獲利超過預期，但股價分別下跌0.51%和2.86%。
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