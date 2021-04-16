財報強+數據優 道指登34000點

在主要企業的強勁財報和最新經​​濟數據顯示消費者支出和就業市場反彈後，美股再度攀升至新高紀錄。

道瓊工業平均指數 上漲305.1點或0.9%至3萬4035.99點，創歷史新高，首次登上3萬4000點。史坦普500指數上漲45.76點或1.11%至4170.42點，也觸及新高。那斯達克綜合指數上漲180.92點或1.31%至1萬4038.76點。

隨著債券殖利率 下降，科技股反彈。所謂的FAANG股票：Netflix、臉書、Alphabet、亞馬遜和蘋果均上漲至少1.3%。10年期美國 國債殖利率跌至1.56%，下跌8個基點。高利率往往會侵蝕以成長為導向的公司未來收益。

商務部表示，3月零售額飆升9.8%，因最新紓困措施推動消費者支出飆升。這個數字超過《道瓊》(Dow Jones)估計的成長6.1%。

勞工部表示，截至4月10日當周首次申請失業保險金人數降至2020年3月以來最低水平的57.6萬人。

道指成份股聯合健康(UnitedHealth)業績超出華爾街預期，並且調高2021年財測，股價上漲3.87%。

同樣受惠交易和投資銀行業務蓬勃發展以及釋出貸款損失準備金，花旗集團和美國商銀上季獲利超過預期，但股價分別下跌0.51%和2.86%。