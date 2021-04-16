百事獲利勝預期 海外復甦參差

百事公司(Pepsi Co)發布財報指出，即使該公司的國際市場復甦方式不平衡，但當季獲利仍高於分析師 預期。

這是該公司首度能與疫情 初期進行比較的第一個季報。CEO拉瓜塔(Ramon Laguarta)表示，百事公司還在美國遇到氣候造成的業務中斷。

百事公司第1財季淨利17.1億元，合每股1.24美元，高於去年同期的13.4億元和每股96分。不計特殊項目，每股獲利1.21元，超過接受Refinitiv調查分析師平均預期的每股1.12元。

淨銷售額增加6.8%達148.2億元，超出預期的145.5億元。剔除匯率變動、收購和資產剝離影響的有機收入本季成長2.4%，這是因為消費者在疫情期間仍然保持吃零食的習慣。

北美Frito-Lay部門營收 成長3%。Doritos 3D Crunch和Cheetos Crunch Pop Mix等新產品鼓勵消費者繼續購買零食。不過，該部門的獲利受到2月冬季風暴的影響。

北美飲料業務有機收入增加2%。該公司的Bubly氣泡水和星巴克易開罐咖啡的營收實現2位數成長。拉瓜塔還表示，能量飲料Rockstar Energy在年初進行品牌改造後，銷售已恢復正成長。百事可樂在2020年以38.5億元價格收購了Rockstar。

桂格食品(Quaker Foods)北美地區的有機收入當季僅成長1%。該部門的優勢在家庭早餐，隨著更多消費者重返辦公室，這股利多可能會消失。

在北美以外，由於一些市場仍在應對新的變種病毒爆發，數據優劣參半。大部分國際市場的第1季數據只計算1月和2月。歐洲的有機收入與去年同期相比沒有變化，而非洲、中東和南亞的收入則下降1％。拉丁美洲成長了3%，但亞太地區、澳大利亞、紐西蘭和中國地區的收入成長了18%。