我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／印州FedEx爆槍案 至少5死4傷 傳槍手已自盡

打疫苗仍染疫 金山灣區逾百「突破病例」成病毒線索

百事獲利勝預期 海外復甦參差

記者張大仁／綜合報導

百事公司(Pepsi Co)發布財報指出，即使該公司的國際市場復甦方式不平衡，但當季獲利仍高於分析師預期。

這是該公司首度能與疫情初期進行比較的第一個季報。CEO拉瓜塔(Ramon Laguarta)表示，百事公司還在美國遇到氣候造成的業務中斷。

百事公司第1財季淨利17.1億元，合每股1.24美元，高於去年同期的13.4億元和每股96分。不計特殊項目，每股獲利1.21元，超過接受Refinitiv調查分析師平均預期的每股1.12元。

淨銷售額增加6.8%達148.2億元，超出預期的145.5億元。剔除匯率變動、收購和資產剝離影響的有機收入本季成長2.4%，這是因為消費者在疫情期間仍然保持吃零食的習慣。

北美Frito-Lay部門營收成長3%。Doritos 3D Crunch和Cheetos Crunch Pop Mix等新產品鼓勵消費者繼續購買零食。不過，該部門的獲利受到2月冬季風暴的影響。

北美飲料業務有機收入增加2%。該公司的Bubly氣泡水和星巴克易開罐咖啡的營收實現2位數成長。拉瓜塔還表示，能量飲料Rockstar Energy在年初進行品牌改造後，銷售已恢復正成長。百事可樂在2020年以38.5億元價格收購了Rockstar。

桂格食品(Quaker Foods)北美地區的有機收入當季僅成長1%。該部門的優勢在家庭早餐，隨著更多消費者重返辦公室，這股利多可能會消失。

在北美以外，由於一些市場仍在應對新的變種病毒爆發，數據優劣參半。大部分國際市場的第1季數據只計算1月和2月。歐洲的有機收入與去年同期相比沒有變化，而非洲、中東和南亞的收入則下降1％。拉丁美洲成長了3%，但亞太地區、澳大利亞、紐西蘭和中國地區的收入成長了18%。

營收 疫情 分析師

上一則

中芯國際遭連2日減持股 中國「國家隊」賺21億

下一則

美國擬擴大限制半導體設備銷中國 中芯國際首當其衝

延伸閱讀

年增113％ 洛杉磯港3月貨運量破紀錄

年增113％ 洛杉磯港3月貨運量破紀錄
中國嘉德2021春季誠邀藏家「雲送拍」

中國嘉德2021春季誠邀藏家「雲送拍」
空調知識HVAC 免費培訓班正在招生

空調知識HVAC 免費培訓班正在招生

麒麟電話全球包月24.99元降至9.99元

麒麟電話全球包月24.99元降至9.99元

熱門新聞

美國房市過去一年來持續火熱，也推升房地產正形成泡沫的疑慮。路透

憂心房價泡沫 「美國房市何時要崩？」成Google熱搜

2021-04-14 07:54
買家往往須提出高於掛牌價很多的價格才能買到中意住房。（路透）

房市隨時崩盤？專家：2大理由支撐 不可能發生

2021-04-14 02:15
德國最大連鎖藥妝店「Dm-drogerie markt」在全國擁有2000多家分店。(美聯社)

全球最年輕富豪才18歲 藥妝店小開身價高達33億

2021-04-09 01:39
紐約時報專欄作家克魯曼。路透

克魯曼：川普減稅沒用 拜登直接向避稅妖精宣戰

2021-04-09 07:49
特斯拉已再度調漲美國的Model 3和Model Y售價，為今年第四度漲價。歐新社

特斯拉再漲美國Model 3、Model Y售價 今年來四度漲價

2021-04-09 09:52
高盛將推出主題投資ETF。路透

效仿女股神 高盛也要推主題式主動型ETF 押寶未來

2021-04-10 09:01

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
丹麥停用AZ疫苗記者會開一半 女官員不明原因暈倒送醫

丹麥停用AZ疫苗記者會開一半 女官員不明原因暈倒送醫
芝警槍殺13歲少年影片公布 市長哽咽：難以直視

芝警槍殺13歲少年影片公布 市長哽咽：難以直視
花旗宣布將退出13國零售銀行業務 中國、台灣也在內

花旗宣布將退出13國零售銀行業務 中國、台灣也在內
加拿大國會開視訊 議員一絲不掛春光外洩糗大了

加拿大國會開視訊 議員一絲不掛春光外洩糗大了
鑽戒哥一次拿出五枚鑽戒求婚 女友的回答是...

鑽戒哥一次拿出五枚鑽戒求婚 女友的回答是...