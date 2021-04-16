專家：看好臉書 別碰Snap

該投資臉書 還是Snap？本周Wedbush分析師 為這場競爭提供新的看法，由於對蘋果公司新隱私設定的擔憂而將臉書降評，同時因看好Snap的創新平台和年輕客戶群而將其升評。

對此兩位分析師各有不同的看法。

New Street Advisors Group創始人兼CEO薩普魯(Delano Saporu)說：「我會繼續看好臉書，暫時不碰Snap。」「我認為廣告業務收入將會暫時保持原狀，至少持平或是明顯成長，因臉書和許多同類社群媒體 平台都有增加和分散營收的方式。」

他引用臉書在Instagram試行的標章測試為證；用戶可以購買標章來支持平台上的創作者。

他說：「透過這種方式，社群媒體平台可以中介角色從中獲得好處。」「因此，很明顯，臉書還有成長的空間。而Snap過去一段時表現出色，不建議在目前價位進場。」

Miller Tabak首席市場策略師馬利(Matt Maley)則以技術線型支持薩普魯的看法，「這兩支個股的走勢圖看來都不錯，但是臉書目前有最大的上升潛力。」「其股價最近8個月一直停留在橫向盤整區內，只要突破這種長期波動範圍，通常都有一波大行情。」

他說，臉書上周的反彈就證明了這一點，雖然本周因略呈超買而有所回落，但它可能還會大幅反彈，「它可能會回落到300元以下，沒關係。但是如果突破315水平，將會吸引數月以來從未出現過的動能資金，來證明它的突破走勢，而且一定會飛漲。」

臉書15日收盤上揚1.65%至307.82元。