我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／印州FedEx爆槍案 至少5死4傷 傳槍手已自盡

打疫苗仍染疫 金山灣區逾百「突破病例」成病毒線索

財經簡訊

記者張大仁／整理

亞馬遜串流支出 去年110億

亞馬遜去年在串流媒體影音和音樂服務上花費110億元，較上年同期的78億元大幅增加，顯示該公司願意為娛樂Prime會員進行大量投資。亞馬遜的競爭對手包括Netflix、迪士尼、蘋果和Spotify。過去幾年它建立了一個強大的原創和授權影片、音樂和播客資料庫，包括12月收購播客新創公司Wondery。

蘋果將停產iPhone Mini

TFI分析師郭明錤(Ming-Chi Kuo)在15日給投資人的報告中表示，蘋果的2022年iPhone可能會推出4種型號，並配備明顯改進的鏡頭。這些設備可能有6.7英寸和6.1英寸2種尺寸，分別都有高階和低階版本。他認為蘋果將退出2020年才發表其成本最低的小尺寸iPhone 12 Mini，因火銷售不佳。

首申失業金人數 疫情後新低

勞工部表示，截至4月10日當周新申請失業救濟金人數為57.6萬人，低於《道瓊》估計的71萬人，成為去年3月14日新冠病毒大流行爆發以來最低水平，並且呈急劇下降走勢。前周總數為76.9萬。持續申領人數維持在373萬人不變。4周移動平均數降至68.3萬人，也是疫期新低。

3月費城製造業指數 48年新高

3月費城Fed製造業調查指數為50.2，遠超出《道瓊》(Dow Jones)估計的42，也是1973年3月以來最高水平。該數據代表宣告擴張與收縮公司之間的差異。與此同時，3月紐約帝國大廈製造業調查指數為26.3，是2017年10月以來最高水平，優於《道瓊》估計的20。

沃爾瑪投資GM自駕車Cruise

沃爾瑪將向通用汽車(GM)持股多數的自駕車子公司Cruise投資，參與該公司最新一輪27.5億元的融資。兩家公司5個月前開始進行一項試點計畫，使用Cruise的自駕車在亞利桑納州Scottsdale外送。沃爾瑪發言人表示，即使該公司投資Cruise，仍將繼續與其他自駕車公司合作。

自駕車 投資 蘋果

上一則

Coinbase身價稱冠美交易所

下一則

「亦敵亦友」 中國手機品牌魅族上架iPhone

延伸閱讀

費城盛安玻璃工廠先進技術優質服務

費城盛安玻璃工廠先進技術優質服務
沃爾瑪將更多員工轉為全職 以留人才

沃爾瑪將更多員工轉為全職 以留人才
亞馬遜將在費城再建4個配送中心 到年底有7個投入使用

亞馬遜將在費城再建4個配送中心 到年底有7個投入使用
Siri口風不緊？傳外洩蘋果將在20日舉辦特別活動

Siri口風不緊？傳外洩蘋果將在20日舉辦特別活動

熱門新聞

美國房市過去一年來持續火熱，也推升房地產正形成泡沫的疑慮。路透

憂心房價泡沫 「美國房市何時要崩？」成Google熱搜

2021-04-14 07:54
買家往往須提出高於掛牌價很多的價格才能買到中意住房。（路透）

房市隨時崩盤？專家：2大理由支撐 不可能發生

2021-04-14 02:15
德國最大連鎖藥妝店「Dm-drogerie markt」在全國擁有2000多家分店。(美聯社)

全球最年輕富豪才18歲 藥妝店小開身價高達33億

2021-04-09 01:39
紐約時報專欄作家克魯曼。路透

克魯曼：川普減稅沒用 拜登直接向避稅妖精宣戰

2021-04-09 07:49
特斯拉已再度調漲美國的Model 3和Model Y售價，為今年第四度漲價。歐新社

特斯拉再漲美國Model 3、Model Y售價 今年來四度漲價

2021-04-09 09:52
高盛將推出主題投資ETF。路透

效仿女股神 高盛也要推主題式主動型ETF 押寶未來

2021-04-10 09:01

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
丹麥停用AZ疫苗記者會開一半 女官員不明原因暈倒送醫

丹麥停用AZ疫苗記者會開一半 女官員不明原因暈倒送醫
芝警槍殺13歲少年影片公布 市長哽咽：難以直視

芝警槍殺13歲少年影片公布 市長哽咽：難以直視
花旗宣布將退出13國零售銀行業務 中國、台灣也在內

花旗宣布將退出13國零售銀行業務 中國、台灣也在內
加拿大國會開視訊 議員一絲不掛春光外洩糗大了

加拿大國會開視訊 議員一絲不掛春光外洩糗大了
鑽戒哥一次拿出五枚鑽戒求婚 女友的回答是...

鑽戒哥一次拿出五枚鑽戒求婚 女友的回答是...