亞馬遜串流支出 去年110億

亞馬遜去年在串流媒體影音和音樂服務上花費110億元，較上年同期的78億元大幅增加，顯示該公司願意為娛樂Prime會員進行大量投資 。亞馬遜的競爭對手包括Netflix、迪士尼、蘋果 和Spotify。過去幾年它建立了一個強大的原創和授權影片、音樂和播客資料庫，包括12月收購播客新創公司Wondery。

蘋果將停產iPhone Mini

TFI分析師郭明錤(Ming-Chi Kuo)在15日給投資人的報告中表示，蘋果的2022年iPhone可能會推出4種型號，並配備明顯改進的鏡頭。這些設備可能有6.7英寸和6.1英寸2種尺寸，分別都有高階和低階版本。他認為蘋果將退出2020年才發表其成本最低的小尺寸iPhone 12 Mini，因火銷售不佳。

首申失業金人數 疫情後新低

勞工部表示，截至4月10日當周新申請失業救濟金人數為57.6萬人，低於《道瓊》估計的71萬人，成為去年3月14日新冠病毒大流行爆發以來最低水平，並且呈急劇下降走勢。前周總數為76.9萬。持續申領人數維持在373萬人不變。4周移動平均數降至68.3萬人，也是疫期新低。

3月費城製造業指數 48年新高

3月費城Fed製造業調查指數為50.2，遠超出《道瓊》(Dow Jones)估計的42，也是1973年3月以來最高水平。該數據代表宣告擴張與收縮公司之間的差異。與此同時，3月紐約帝國大廈製造業調查指數為26.3，是2017年10月以來最高水平，優於《道瓊》估計的20。

沃爾瑪投資GM自駕車 Cruise

沃爾瑪將向通用汽車(GM)持股多數的自駕車子公司Cruise投資，參與該公司最新一輪27.5億元的融資。兩家公司5個月前開始進行一項試點計畫，使用Cruise的自駕車在亞利桑納州Scottsdale外送。沃爾瑪發言人表示，即使該公司投資Cruise，仍將繼續與其他自駕車公司合作。