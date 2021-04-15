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餐飲業喜迎顧客 卻招不到人手

記者張大仁／綜合報導
景氣復甦，但餐飲業找不到足夠人力。（路透）
景氣復甦，但餐飲業找不到足夠人力。（路透）

亞特蘭大餐飲服務公司Jackmont Hospitality在全美加盟經營包括TGI Fridays在內的大約45家餐廳，CEO哈伯恩(Daniel Halpern)打算增聘800名員工，但很難。

目前，該公司擁有約1200名員工，不到疫情前員工數2700人的一半。

政府直接支付支票和增加失業救濟金的額外紓困措施，對餐廳而可能是雙刃劍。消費者手上有更多現金，開始外出用餐。但是，像哈伯恩這樣的加盟商認為，這只是讓員工更想留在家裡。除此之外，像亞馬遜這樣的大型零售商在疫情期間僱用數十萬名員工，這可能會影響服務業的勞動力來源。

3月非農就業人數增加91.6萬人，為2020年8月以來的最高增加；失業率降至6%，表明經濟正在反彈。

全國獨立企業聯合會(NFIB)表示，尋找合格員工的挑戰對小企業主來說是沉重的負擔。即使3月就業報告不錯，但51%的業主表示很少或沒有「合格」求職者。更重要的是，業主中有42%表示無法填補職位空缺，這個比率是歷史新高，比過去48年總平均水平22%高出20個百分點。

達美樂(Domino)CEO艾里森(Ritch Allison)也承認勞動市場十分緊俏，「市場競爭激烈。因此，我們必須爭奪客戶和司機以及工作成員。」在疫情期間該公司雇用上萬員工，包括外送司機。

大型飯店最近宣布徵才數萬個職位。《路透》報導，麥當勞15日將舉辦徵才活動，光是德州就徵求2.5萬個職位。這家速食業巨頭去年在餐館重新開放內用時雇用了26萬人。

Dine Brands擁有的IHOP將雇用1萬名員工來填補美國1600家分店的兼職和全職職位。

百勝餐飲集團(Yum Brands)旗下塔可鐘(Taco Bell)將於4月21日在全美近2000家分店展開招聘活動，計畫徵才5000人。

疫情 就業 CEO

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