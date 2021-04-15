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科技股遭拋售 股指觸新高後拉回

記者張大仁／綜合報導

由於科技股遭拋售，史坦普500指數在盤中創新高後拉回，而投資人也消化了第一批大大超出預期的財報。

史指下跌16.93點或0.41%至4124.66點，盤中觸及新高。道瓊工業平均指數上漲53.62點或0.16%至3萬3730.89點，盤中最高曾攀升逾200點至歷史新高。那斯達克綜合指數下跌138.26點或0.99%至1萬3857.84點。

備受關注的Coinbase在那斯達克直接上市，開盤價381元，最高飆升至429元，但股價迅速回落，收於328.28元。

持有比特幣和具高度投機性的科技股特斯拉下跌3.95%。Netflix和臉書跌幅均超過2%，亞馬遜、微軟和蘋果則下跌超過1%。

強勁的銀行財報支撐了股市情緒。高盛大漲2.34%，​前該公司股票交易和投資銀行部門的強勁表現使其第1季淨利和營收創新高，超出分析師的預期。

摩根大通的獲利和營收也都超出分析師預期，主要受惠於之前撥備的未實現貸款損失準備金釋出52億元。股價收跌1.85%，但其2021年的漲幅仍達19%。

富國銀行(Wells Fargo)的第1季獲利和營收也都超出預期。股價上漲5.53%。

其他消息方面，聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)表示，Fed很可能在升息之前就減少購買債券。

營收 指數 股價

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