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釋出準備金+交易激增 銀行財報佳

記者張大仁／綜合報導

高盛第1季獲利和營收創下新高紀錄，超過分析師預期，主要得益於投資銀行和交易業務的強勁表現。

該行每股獲利18.60元，大幅超過接受Refinitiv調查分析師平均預期的10.22元。較去年同期相比大增498%。177億元營收輕鬆超過126億元的預期。

SPAC的大量興起使高盛上季投行業務營收達到創紀錄的37.7億元，超過預期的29億元，較去年同期增加73%。

資產管理營收則達創紀錄的46.1億元，主要來自股權投資。

摩根大通(JPMorgan Chase)強勁的交易業務，也讓第1季財報超出預期，同時釋出為潛在貸款損失撥補的52億元準備金。

該行第1季獲利143億元，合每股4.50元，其中包括來自準備金釋出的每股1.28元收益，高於接受Refinitiv調查分析師預期的每股3.10元。不計5.5億元慈善捐款，調整後每股獲利4.59元，超過預期的3.10元。

在交易業務提升18億元助力下，營收達331.2億元，超出預期的305.2億元。

小摩釋出52億元準備金是銀行業貸款損失將大幅減少的最明顯訊號。一年前銀行業撥備數百億元以應對新冠疫情違約。小摩當時提撥68億元準備金。

信貸收益交易產生58億元營收，增加15%，高出分析師預期8億元。股票交易增加47%達33億元，比預期高出整整10億元。投行業務成長222%或整整20億元，達到29億元，超過預期的26.5億元。

富國銀行(Wells Fargo)第1季獲利和營收超出預期，管理層對今年的貸款成長表示樂觀。

富國銀行第1季每股獲利1.05元，高於預期的每股70分。營收180.6億美元，超過預期的175億元。

富國銀行的業績得益於釋出儲備金帶來的10.5億元助益。由於疫情讓美國經濟陷入嚴重衰退，銀行業去年提撥信貸損失準備金，但隨著經濟復甦，業者已開始釋出這些準備金。

營收 分析師 貸款

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