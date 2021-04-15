嬌生疫苗停打 無礙旅遊復甦

有些投資人擔心，美國 官員建議暫停使用嬌生新冠病毒疫苗 可能會對旅遊業以及今年夏天消費者出遊意願造成連鎖反應。

旅遊股表現好壞參半，例如，JETS航空業ETF已較3月高點下跌7%，而網路旅行社Booking股價 只低於高點3%。

BTIG數位服務分析師富勒(Jake Fuller)分析Booking和Airbnb之類的旅遊股，認為疫苗接種的最新障礙不會帶來長期影響，「疫苗接種的任何延誤當然都會對旅遊復甦造成影響，但重要的是，這不會讓復甦趨勢翻盤。」

富勒提出他仍然看好旅遊業的三個原因。第一個是去年消費者在封鎖高峰期間的表現，「去年夏天產業封鎖時人們還是想出遊，這種情形今年還會再次出現。人們想出門去，想要去度假。」

他的第二原因是產業將會適應。人們將優先考慮預約民宿和公路旅行，而不是前往度假勝地和機場。

最後，他說，今年景氣出現任何放緩都將在未來幾年內得到彌補，「無論疫苗分配是否會短期內延遲，並不會真正偏離我們對2022年和2023年的預期。最重要的是，看好景氣很快就會全面恢復，出現大量被壓抑的需求。」

話雖如此，旅遊業並非沒有風險。富勒說，除了新冠病例再起之外，網路旅遊預訂可能會受到自然商業周期的影響。

他說，「這是個日趨成熟的業務。因此一旦進入復甦階段，呈現的網路旅遊業務成長率看來更像傳統旅遊業，像是3%、4%、5%、6%。它不再是個成長10%到15%的產業，這可能會限制估值上揚。」

BTIG對Booking、TripAdvisor和Airbnb給予中性評級。不過，看好市占率將上揚，該公司給予Expedia「買進」評級，目標價180元。Expedia股價收於171.72元，今年來上漲29％。（記者張大仁）