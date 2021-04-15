嬌生疫苗停打 無礙旅遊復甦
有些投資人擔心，美國官員建議暫停使用嬌生新冠病毒疫苗可能會對旅遊業以及今年夏天消費者出遊意願造成連鎖反應。
旅遊股表現好壞參半，例如，JETS航空業ETF已較3月高點下跌7%，而網路旅行社Booking股價只低於高點3%。
BTIG數位服務分析師富勒(Jake Fuller)分析Booking和Airbnb之類的旅遊股，認為疫苗接種的最新障礙不會帶來長期影響，「疫苗接種的任何延誤當然都會對旅遊復甦造成影響，但重要的是，這不會讓復甦趨勢翻盤。」
富勒提出他仍然看好旅遊業的三個原因。第一個是去年消費者在封鎖高峰期間的表現，「去年夏天產業封鎖時人們還是想出遊，這種情形今年還會再次出現。人們想出門去，想要去度假。」
他的第二原因是產業將會適應。人們將優先考慮預約民宿和公路旅行，而不是前往度假勝地和機場。
最後，他說，今年景氣出現任何放緩都將在未來幾年內得到彌補，「無論疫苗分配是否會短期內延遲，並不會真正偏離我們對2022年和2023年的預期。最重要的是，看好景氣很快就會全面恢復，出現大量被壓抑的需求。」
話雖如此，旅遊業並非沒有風險。富勒說，除了新冠病例再起之外，網路旅遊預訂可能會受到自然商業周期的影響。
他說，「這是個日趨成熟的業務。因此一旦進入復甦階段，呈現的網路旅遊業務成長率看來更像傳統旅遊業，像是3%、4%、5%、6%。它不再是個成長10%到15%的產業，這可能會限制估值上揚。」
BTIG對Booking、TripAdvisor和Airbnb給予中性評級。不過，看好市占率將上揚，該公司給予Expedia「買進」評級，目標價180元。Expedia股價收於171.72元，今年來上漲29％。（記者張大仁）
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