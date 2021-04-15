我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美3142萬人確診 已施打1億9479萬劑疫苗

舊金山蘇諾瑪縣39人打新冠疫苗後 驗出陽性

嬌生疫苗停打 無礙旅遊復甦

記者張大仁／綜合報導

有些投資人擔心，美國官員建議暫停使用嬌生新冠病毒疫苗可能會對旅遊業以及今年夏天消費者出遊意願造成連鎖反應。

旅遊股表現好壞參半，例如，JETS航空業ETF已較3月高點下跌7%，而網路旅行社Booking股價只低於高點3%。

BTIG數位服務分析師富勒(Jake Fuller)分析Booking和Airbnb之類的旅遊股，認為疫苗接種的最新障礙不會帶來長期影響，「疫苗接種的任何延誤當然都會對旅遊復甦造成影響，但重要的是，這不會讓復甦趨勢翻盤。」

富勒提出他仍然看好旅遊業的三個原因。第一個是去年消費者在封鎖高峰期間的表現，「去年夏天產業封鎖時人們還是想出遊，這種情形今年還會再次出現。人們想出門去，想要去度假。」

他的第二原因是產業將會適應。人們將優先考慮預約民宿和公路旅行，而不是前往度假勝地和機場。

最後，他說，今年景氣出現任何放緩都將在未來幾年內得到彌補，「無論疫苗分配是否會短期內延遲，並不會真正偏離我們對2022年和2023年的預期。最重要的是，看好景氣很快就會全面恢復，出現大量被壓抑的需求。」

話雖如此，旅遊業並非沒有風險。富勒說，除了新冠病例再起之外，網路旅遊預訂可能會受到自然商業周期的影響。

他說，「這是個日趨成熟的業務。因此一旦進入復甦階段，呈現的網路旅遊業務成長率看來更像傳統旅遊業，像是3%、4%、5%、6%。它不再是個成長10%到15%的產業，這可能會限制估值上揚。」

BTIG對Booking、TripAdvisor和Airbnb給予中性評級。不過，看好市占率將上揚，該公司給予Expedia「買進」評級，目標價180元。Expedia股價收於171.72元，今年來上漲29％。（記者張大仁）

疫苗 股價 美國

上一則

財經簡訊

下一則

全球航空業財報出爐 華航、長榮奪冠亞軍

延伸閱讀

嬌生疫苗致血栓 概率約為遭雷擊的一半

嬌生疫苗致血栓 概率約為遭雷擊的一半
加州暫停嬌生疫苗 紐森：不影響重開計畫

加州暫停嬌生疫苗 紐森：不影響重開計畫
接種嬌生爆嚴重血栓 6女1死1病危…FDA、CDC急叫停

接種嬌生爆嚴重血栓 6女1死1病危…FDA、CDC急叫停
嬌生叫停「不必驚慌」 不要混打其他疫苗

嬌生叫停「不必驚慌」 不要混打其他疫苗

熱門新聞

美國房市過去一年來持續火熱，也推升房地產正形成泡沫的疑慮。路透

憂心房價泡沫 「美國房市何時要崩？」成Google熱搜

2021-04-14 07:54
時隔三年後，騰訊第一大股東Prosus再度減持騰訊股票。（中新社）

騰訊成交爆天量 最大股東賺7千多倍 號稱最成功投資

2021-04-08 09:58
「巴菲特指標」以股市總市值除以國內生產毛額（GDP），來評估股市估值，馬斯克則詢問「女股神」方舟投資創辦人伍德，如何看待這個指標閃紅燈的情況。 路透

馬斯克問女股神：「股神指標」閃紅燈 是否該閃人？

2021-04-07 15:40
德國最大連鎖藥妝店「Dm-drogerie markt」在全國擁有2000多家分店。(美聯社)

全球最年輕富豪才18歲 藥妝店小開身價高達33億

2021-04-09 01:39
買家往往須提出高於掛牌價很多的價格才能買到中意住房。（路透）

房市隨時崩盤？專家：2大理由支撐 不可能發生

2021-04-14 02:15
紐約時報專欄作家克魯曼。路透

克魯曼：川普減稅沒用 拜登直接向避稅妖精宣戰

2021-04-09 07:49

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
完美風暴掀「波霸危機」 襲擊全美珍珠奶茶店

完美風暴掀「波霸危機」 襲擊全美珍珠奶茶店
IRS今發最後一批1400元紓困支票

IRS今發最後一批1400元紓困支票
南加華人母女被殺案 19歲兇嫌被捕

南加華人母女被殺案 19歲兇嫌被捕
憂心房價泡沫 「美國房市何時要崩？」成Google熱搜

憂心房價泡沫 「美國房市何時要崩？」成Google熱搜
快看世界／害怕坐紐約地鐵？亞裔搭出租車 她幫您報銷

快看世界／害怕坐紐約地鐵？亞裔搭出租車 她幫您報銷