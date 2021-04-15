戴爾繼續分拆VMware持股

戴爾(Dell)宣布將繼續分拆其企業軟體製造商VMware的81%持股，該交易將在2021年第4季完成。各界對此毫不意外，因這是戴爾長期以來償還債務的方法。戴爾發表聲明說，VMware將向包括戴爾在內的股東分配115億元至120億元的現金股利。戴爾將獲得93億至97億元，有利本身的投資評級。

美航夏季航班恢復

美國 航空正擴增其夏季航班班表，看好在多人接種疫苗後，旅遊需求將持續復甦。美航恢復今年夏天航班達到2019年旺季國內航線的90%和國際線的80%，並為假期高峰季節增加150條新航線。美國航空表示，其第1季運力較2019年同期下降超過43%。

Bed Bath & Beyond銷售減16%

Bed Bath & Beyond第4財季銷售額出現2位數下滑，主因門市關閉和轉型計畫遭撤資，股價收跌12.21%。淨利增至910萬元或每股8分，優於去年同期的虧損6540萬元或每股虧53分。不計一次性調整，每股獲利40分，高於預期的31分；營收26.2億元，較上年同期減少16%，略低於預期的26.3億元。

根據證券申報，馬斯克(Elon Musk)主導的SpaceX靠最近的增發新股帶進更多資金。SpaceX第二輪新股上市約3.14億元，該公司在2月募集了8.5億元，使本輪融資新總股本增至11.6億元，使該公司估值上看約740億元。對該公司股票的強烈需求集中在極具野心的Starship和Starlink項目。

Coinbase掛牌 市值858億

Coinbase在那斯達克直接上市後收於328.28元，在完全稀釋基礎上使該加密貨幣交易所的市值達858億元。該股以381元開盤，一度迅速飆升至429.54元，隨後又跌至IPO價以下，最低跌至310元，但仍遠高於前一日設定的250元上市參考價。

亞馬遜 新Echo Buds 能降噪

亞馬遜發表第二版Echo Buds耳機，該耳機尺寸較小，起價99元，配備與蘋果249元的AirPods Pro的某些相同功能。亞馬遜想用這款耳機來吸引不需要蘋果的人，以及想要使用Echo產品的人。新型Echo Buds具有主動降噪功能，一如AirPods Pro。亞馬遜表示其降噪功能較第一版好上兩倍。