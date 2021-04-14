房市隨時崩盤？專家：2大理由支撐 不可能發生

買家往往須提出高於掛牌價很多的價格才能買到中意住房。（路透）

過去一年由於新冠疫情推動在家工作和上學，房市一直呈現白熱化。但是消費者越來越擔心即將出現泡沫，並且隨時可能破裂。

谷歌上周指出，搜尋「房市何時崩盤？」在過去一個月飆升2450%；「為什麼房市場這麼熱？」的搜尋量在短短一周內翻了一倍。

而且，顯示房市可能正處泡沫最有說服力的問題：「我該為2021年中意的房子高於報價多少」在同周躍升350%。

衡量房價 的CoreLogic數據顯示2月房價年增10.4%，為2006年以來最大。

CoreLogic首席經濟學者諾薩夫特(Frank Nothaft)表示：「供不應求情況嚴重，同時創紀錄的低房貸利率 正在推動千禧世代和X世代的購房欲望。」

根據realtor.com的數據，與一年前同期，目前活躍的待售房屋數量大約只有去年一半，導致競爭加劇到買方必須大幅加碼競標價才有機會。

房地產 經紀公司Redfin表示，本月初有42%的房屋售價高於標價，比去年同期高出16個百分點。

Redfin首席經濟學者菲爾維勒(Daryl Fairweather)認為，房貸申請量減少代表某些人因為缺乏買得起的房屋而退出市場。如果這種趨勢持續下去，那可能意味著「還不會陷入失控的房價投機或房地產泡沫中」。

諾薩夫特說，隨著房貸利率上升以及購房者觸及承受最高點，預計全國房價年漲幅將降到3%左右，但因地而異。

根據Black Knight的報告，在美國百大房市中，有近75%房價年成長率在10%以上。漲幅最大的房市可能面臨的風險最大。

建商正在緩慢增加供應，而新的紓困措施可能會提供助力。隨著經濟重啟和更多人接種疫苗，城市可能會重生，從而消除郊區競爭帶來的壓力。那麼，房市會崩潰嗎？不太可能。

但毫無疑問，它會冷卻，但與10年前的大規模崩盤不同，房貸承保現在非常嚴格，因此大多數屋主可以負擔得起目前所居住的房屋。

如果房價在某些市場趨冷甚至開始下降，也不會導致喪失抵押品贖回權的危機。且因租屋市場需求也很高，應該會成為支撐房價免於大跌的力量。