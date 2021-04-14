Coinbase將上市 加密領域大洗牌

加密貨幣 領域即將進入關鍵性的下一步。加密貨幣交易所Coinbase將於14日以每股250元參考價格上市掛牌，完全稀釋後的估值為653億元。

Amplify ETFs創始人兼CEO馬貢(Christian Magoon)表示，它可能迫使投資 人和機構法人開始仔細研究整個數位資產領域，「當Coinbase的一些相關數字出現，整塊市場可能出現更高的重估。」

Coinbase的2021年第1季營收是2020年全年的1.5倍。它是美國最大的加密貨幣交易所，並且是第一個公開發行的交易所。

馬貢說：「將會有更多私有企業上市，因為它們也想走上Coinbase獲得公開市場認可市場價值的道路。」

此外，在過去兩個月中，至少有4家ETF發行商已經申請成立與加密貨幣相關的ETF，以操作這支該產業中最大純上市公司。

Bitwise Asset Management投資長豪根(Matt Hougan)則指出，投資人「不可能忽略」一家獲利年增9倍的公司，「其他大型股不會出現這種幅度的增幅。每個投資人，不僅是加密貨幣投資人，都將被迫考慮這種增幅，思考它的發展方向，並確定它是否納入投資組合，這將讓它改變總資本市場上加密貨幣的遊戲規則。」

豪根將Coinbase上市的擔憂與散戶投資人對2012年臉書 IPO的擔憂進行比較，臉書當年也以1000億元估值上市。

他說，「大家都說估值是荒謬的。人們不信任它，因為那是一些穿著帽T的小孩為不熟悉的新團體服務。但這是同一件事，它是一家正在努力提高實際營收和獲利的大型公司。」「它的估值可能不會像人們認為的那樣荒謬，人們只是對經濟的這個角落不熟，就像他們在2012年對臉書不熟一樣。」