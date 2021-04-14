CPI無損史指新高 疫苗喊停限縮升幅

3月通貨膨脹數字並未像一些交易員所擔心的那樣糟糕，美股上漲，但停止接種嬌生疫苗 產生的影響讓樂觀情緒受限。

史坦普500指數 上漲13.6點或0.33%至4141.59點，創歷史收盤新高。那斯達克綜合指數上漲146.1點或1.05%至1萬3996.1點，蘋果和PayPal均上漲逾2%；半導體製造商輝達(Nvidia)上漲3.09%，特斯拉上漲8.6%。

道瓊工業平均指數下跌68.13點或0.2%至3萬3677.27點，盤中一度下跌超過150點。

美國食品藥品監督管理局(FDA)13日上午表示，在報告血栓事件後，建議暫停接種嬌生新冠病毒疫苗，直到疾病控制與預防中心(CDC)結束對這些病例的調查。

最可能因疫苗推出速度減慢將受到傷害的公司表現不佳。阿拉斯加航空和美國航空均下跌1.5%；汽車租賃公司Avis Budget下跌1%。也生產新冠病毒疫苗的Moderna在嬌生消息傳出後上漲7.4％。

是華爾街最受注目的通膨指標消費者物價指數(CPI)3月上漲0.6%，較去年同期上升2.6%。接受《道瓊》(Dow Jones)調查的經濟學者預計整體指數比上月增加0.5%，較去年同期增加2.5%。

不含波動性食品和能源成本的核心CPI月增0.3%，年增1.6%。