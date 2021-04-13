我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美已施打1億8962萬劑疫苗 逾2成完成接種

密西根太早解封慘兮兮 CDC：須重新封鎖避疫

蘋果、谷歌備受監管 微軟盡情收購

記者張大仁／綜合報導
風水輪流轉，微軟不再被視為壟斷巨獸。（路透）
風水輪流轉，微軟不再被視為壟斷巨獸。（路透）

20年前，美國政府對微軟濫用其市場壟斷地位提起訴訟。如今，微軟正在重建帝國，因監管焦點已轉移至其他競爭對手。

微軟12日宣布以包括淨債務197億元在內的160億元收購Nuance Communications，讓微軟成為一家專門從事語音轉錄和相關人工智慧軟體公司。Nuance在醫療保健領域具有特殊優勢，它的軟體可以將醫生看診時的對話數位化，並簡化臨床病歷。

微軟一個月前剛以76億元收購影音遊戲發行商Bethesda的母公司ZeniMax，以提振微軟的Xbox在日益成長的影音遊戲競爭力。微軟還一直在談判以超過100億元價格收購遊戲界的語音、文本和影音聊天平台Discord，知情人士表示，此案與12月開始的Nuance交易是同時進行的。

微軟最近的收購談判不止於此。去年，該公司差一點收購TikTok的美國、加拿大、澳大利亞和紐西蘭業務，交易金額在200億至300億元間。根據「金融時報」2月的報導，微軟還接觸市值超過510億元的Pinterest，以了解是否有興趣出售。

數百億元的收購支出與全球其他超級科技巨頭如蘋果、亞馬遜、谷歌和臉書的戰略截然不同。碰巧的是，國會民主黨和包括司法部及聯邦貿易委員會(FTC)在內的政府機構也正密切關注蘋果、亞馬遜、谷歌和臉書是否濫用市場地位，並正在考慮分拆其業務或取消之前的大型收購。

知情人士說，蘋果、亞馬遜、谷歌和臉書都意識到自己正成為監管焦點，因此對大型收購謹慎進行。任何一項大筆交易幾乎肯定會引起政治關注，尤其是新冠疫情期間其市值激增的同時，大型併購案可能會成為政府採取更嚴格行動的藉口，像是分拆企業或要求撤資。

微軟CEO納德拉(Satya Nadella)提到為什麼他認為政府對微軟的看法出現轉變，「我們的工作是提供技術，以便醫生和提供者可以確保所有數據的安全。」「這與整合業務無關，只是單純的平台提供商。這讓微軟在處理大部分工作的方式與眾不同。」

換言之，他的說法是暗示微軟在單純提供技術的同時，競爭對手正在以可能有害或壟斷的方式利用消費者數據。

微軟 亞馬遜 臉書

上一則

英特爾CEO：1/3晶片應在美生產

下一則

無人機龍頭大疆 進軍汽車自動駕駛市場

延伸閱讀

微軟砸197億美元 買AI軟體商

微軟砸197億美元 買AI軟體商
傳蘋果正在研發結合機上盒、智慧音箱的多功能裝置

傳蘋果正在研發結合機上盒、智慧音箱的多功能裝置
微軟傳洽併AI和語音技術商Nuance 價碼上看160億美元

微軟傳洽併AI和語音技術商Nuance 價碼上看160億美元
AR眼鏡邁向軍用 微軟獲陸戰隊220億大單

AR眼鏡邁向軍用 微軟獲陸戰隊220億大單

熱門新聞

時隔三年後，騰訊第一大股東Prosus再度減持騰訊股票。（中新社）

騰訊成交爆天量 最大股東賺7千多倍 號稱最成功投資

2021-04-08 09:58
根據富比世，亞馬遜創辦人貝佐斯蟬聯全球富豪榜榜首。美聯社

富比世全球富豪榜：貝佐斯4連霸 馬斯克緊追在後

2021-04-07 00:18
「巴菲特指標」以股市總市值除以國內生產毛額（GDP），來評估股市估值，馬斯克則詢問「女股神」方舟投資創辦人伍德，如何看待這個指標閃紅燈的情況。 路透

馬斯克問女股神：「股神指標」閃紅燈 是否該閃人？

2021-04-07 15:40
德國最大連鎖藥妝店「Dm-drogerie markt」在全國擁有2000多家分店。(美聯社)

全球最年輕富豪才18歲 藥妝店小開身價高達33億

2021-04-09 01:39
特斯拉已再度調漲美國的Model 3和Model Y售價，為今年第四度漲價。歐新社

特斯拉再漲美國Model 3、Model Y售價 今年來四度漲價

2021-04-09 09:52
紐約時報專欄作家克魯曼。路透

克魯曼：川普減稅沒用 拜登直接向避稅妖精宣戰

2021-04-09 07:49

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
華裔在自家院子被罵「滾回家」 她這麼因應眾人喊讚

華裔在自家院子被罵「滾回家」 她這麼因應眾人喊讚

幼兒園白人童先吃 黑童「連餐盤都沒」 遭砲轟

幼兒園白人童先吃 黑童「連餐盤都沒」 遭砲轟
接種也確診 研究：輝瑞疫苗不能阻南非變種病毒

接種也確診 研究：輝瑞疫苗不能阻南非變種病毒
射殺非裔女警誤將手槍當電擊槍 拜登籲勿暴動

射殺非裔女警誤將手槍當電擊槍 拜登籲勿暴動
美疫情又攀升 單日平均增逾7萬例 重返去年夏季高峰

美疫情又攀升 單日平均增逾7萬例 重返去年夏季高峰