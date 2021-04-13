蘋果、谷歌備受監管 微軟盡情收購

風水輪流轉，微軟不再被視為壟斷巨獸。（路透）

20年前，美國政府對微軟 濫用其市場壟斷地位提起訴訟。如今，微軟正在重建帝國，因監管焦點已轉移至其他競爭對手。

微軟12日宣布以包括淨債務197億元在內的160億元收購Nuance Communications，讓微軟成為一家專門從事語音轉錄和相關人工智慧軟體公司。Nuance在醫療保健領域具有特殊優勢，它的軟體可以將醫生看診時的對話數位化，並簡化臨床病歷。

微軟一個月前剛以76億元收購影音遊戲發行商Bethesda的母公司ZeniMax，以提振微軟的Xbox在日益成長的影音遊戲競爭力。微軟還一直在談判以超過100億元價格收購遊戲界的語音、文本和影音聊天平台Discord，知情人士表示，此案與12月開始的Nuance交易是同時進行的。

微軟最近的收購談判不止於此。去年，該公司差一點收購TikTok的美國、加拿大、澳大利亞和紐西蘭業務，交易金額在200億至300億元間。根據「金融時報」2月的報導，微軟還接觸市值超過510億元的Pinterest，以了解是否有興趣出售。

數百億元的收購支出與全球其他超級科技巨頭如蘋果、亞馬遜 、谷歌和臉書 的戰略截然不同。碰巧的是，國會民主黨和包括司法部及聯邦貿易委員會(FTC)在內的政府機構也正密切關注蘋果、亞馬遜、谷歌和臉書是否濫用市場地位，並正在考慮分拆其業務或取消之前的大型收購。

知情人士說，蘋果、亞馬遜、谷歌和臉書都意識到自己正成為監管焦點，因此對大型收購謹慎進行。任何一項大筆交易幾乎肯定會引起政治關注，尤其是新冠疫情期間其市值激增的同時，大型併購案可能會成為政府採取更嚴格行動的藉口，像是分拆企業或要求撤資。

微軟CEO納德拉(Satya Nadella)提到為什麼他認為政府對微軟的看法出現轉變，「我們的工作是提供技術，以便醫生和提供者可以確保所有數據的安全。」「這與整合業務無關，只是單純的平台提供商。這讓微軟在處理大部分工作的方式與眾不同。」

換言之，他的說法是暗示微軟在單純提供技術的同時，競爭對手正在以可能有害或壟斷的方式利用消費者數據。