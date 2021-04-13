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密西根太早解封慘兮兮 CDC：須重新封鎖避疫

財報發布在即 股指平盤震盪

記者張大仁／綜合報導

美股繼續徘徊在歷史新高水平，在備受關注的通膨數據和財報陸續發布前再度陷入沉悶的交易。

史坦普500指數在前一交易日創歷史新高後下跌0.81點或0.02%至4127.99點。道瓊工業平均指數下跌55.20點或0.16%至3萬3745.40點，也自歷史高位回落；英特爾在成份股中跌幅最大，超過4%。那斯達克綜合指數下跌50.19點或0.36%至1萬3850點。

微軟宣布將以160億元價格收購後，語音識別公司Nuance Communications股價上漲了15.95%。這是自2016年以超過260億元收購LinkedIn後，微軟的最大單筆收購案。

輝達(Nvidia)上漲5.62%，該晶片巨頭表示其2022財年第1季收入將超過之前的財測，並預計今年大多數時間晶片將繼續供不應求。

重新開放類股的疲軟打壓了整個股市，嘉年華和挪威郵輪分別下跌超過4%。聯合航空下跌3.88%，該公司預計第1季收入將較2019年同期下降66%，最新財測數據達之前預測的65%至70%的高點。

第1季財報季將從本周開始。包括高盛(Goldman Sachs)和摩根大通(JPMorgan Chase)在內的許多美國大型銀行將在本周公布截至3月31日的3個月業績。

指數 晶片 微軟

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