英特爾CEO：1/3晶片應在美生產

英特爾CEO基辛格(Pat Gelsinger)表示，他希望美國 企業能在美國生產三分之一的半導體晶片 ，高於目前的12%左右。

基辛格說：「我認為目標應該是美國企業應將三分之一的半導體供應量重回美國本土生產。」

基辛格在白宮討論全球半導體短缺問題的虛擬會議前發表上述講話。晶片缺短問題讓從汽車製造業到電子業的各個產業受到干擾。

在這場會議召開之際，拜登政府已將注意力轉移到全球半導體供應鏈的問題。製造晶片的頂級工廠大多位於台灣 和南韓，美國政府官員一直在努力增加美國本土生產比率，以用於國防等產業，並預防可能切斷美國晶片供應的可能地緣政治事件。

今年稍早時，英特爾宣布將投資200億元在亞利桑納州興建新的半導體晶圓廠，並表示將跨入晶圓代工產業。

參加這場會議的企業除英特爾外，還包括谷歌母公司Alphabet、福特和AT&T。

台灣的台積電和南韓的三星也參加了峰會，這兩家企業是全球最大晶圓代工廠商，控制超過70%的全球市占率。Trendforce估計，台積電為蘋果和亞馬遜等公司生產晶片，並在晶圓代工業占有54%的市占率。

基辛格強調，即使美國本土製造很重要，但他還認為，美國企業應該擁有先進微晶片製造的知智慧財產權。他說：「最好是能夠擁有研發、研究、技術所有權，而不僅僅是美國企業在美國本土製造。」

他說：「這不僅僅是生產問題，它對整個背後的主控和科技層面具有極大的決策和影響力。」