推特、PayPal大漲 專家續看好

史坦普500指數繼續在創紀錄高點徘徊。引領史指上漲的股票 種類繁多：挪威郵輪 公司、推特 、PayPal和Tapestry過去一周都大幅領漲。

Simpler Trading期權總監謝伊(Danielle Shay)將這4支股票分為兩組。當那斯達克指數上漲時，第一組的推特和PayPal被視為受惠的科技股。

她表示，「那指已盤整多時，在3月出現回落，現在這些股票出現突破走勢，在發布財報前開始走高。因此，就推特和PayPal平均而言，在發布財報前的21個交易日左右，它們通常會走高。」

PayPal預計4月28日發布財報，推特則是在4月29日。要善用這種歷史趨勢，謝伊買入價外看漲期權，預計在發布財報後會有更多上漲空間。

她說：「就另外兩支個股來說，挪威郵輪和Tapestry都屬重啟經濟類股。」「市場確實有一些買盤將其視為重新開放的一部分，因此即使它們已上漲達一定幅度，我還是很看好這些股票。但是如果它回跌至21日移動均線，都將是極佳的低接時機。」

Piper Sandler首席市場技術分析師強生(Craig Johnson)也認為PayPal和推特的走勢令人鼓舞，「如果查看PayPal的走勢圖，它呈現的只是長期上升趨勢的修正。」「Pay Pal股價可能還有15%到16%的上漲空間，可望重返昔日高點305元。」

PayPal收盤報269.03元。升至305元代表還有15%的上漲空間。

強生說，「接下來是推特。在超過20%的修正幅度跌至上升趨勢支撐點後，該股似乎正走回長期升勢，該是買進的時候了。」

推特股價已較2月底創下的歷史高點下跌超過13%。今年以來上漲30%。