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1張圖：全美已施打1億8962萬劑疫苗 逾2成完成接種

密西根太早解封慘兮兮 CDC：須重新封鎖避疫

財經簡訊

記者張大仁／整理

上半年財政赤字1.7兆 創紀錄

財政部發表每月預算報告表示，從10月至3月的預算年度上半年赤字高於去年同期的7453億元缺口，達到創紀錄的1.7兆元，幾乎是2011年同期為支應金融危機所創下8290億元紀錄的2倍，主因上月發出另一輪紓困支票。3月單月赤字為6596億元，為歷來第3高。

首季營收看好 輝達股價大漲

在發布幾種新產品並告訴投資人預計第1季營收將高於預期後，輝達(Nvidia)股價上漲5.62%。輝達表示，截至5月底的第1財季營收很可能超過53億元，這是此前2月對投資人的估計。接受Refinitiv調查的分析師之前估計第1季銷售額將達53.2億元。營收增加主因在於全球晶片短缺。

Salesforce舊金山總部 5月開放

Salesforce表示將在5月重新開放其舊金山總部，但是所有員工仍可在2021年底前遠距工作。許多企業正在關注Salesforce如何將員工召回辦公室，因為這家企業軟體製造商是全球科技業樞紐舊金山的最大雇主。Salesforce總部大樓有61層，辦公空間達140萬平方英尺。

達美樂 試驗機器人外送披薩

達美樂披薩的最新送貨員不是人，而是無人駕駛汽車。這家連鎖速食公司表示，作為試點計畫之一，由Nuro製造的自駕車將自本周起在休士頓外送披薩。客戶必須在達美樂官網付款下單，才能從Woodland Heights發貨。如果訂單符合特定日期和時間，客戶可以選擇讓Nuro的R2機器人外送披薩。

Nike翻新退貨鞋 低價出售

Nike將開始翻新購物者退貨的運動鞋，並以較低的價格出售；不少零售商開始逐漸提供這種服務以減少浪費。Nike表示，將以手工方式清理微幅磨損、幾近全新或稍有瑕疵的運動鞋，並在某些專賣店內以「對消費者合理」的價格轉售。要達到可翻新的條件，售出的運動鞋須是60天內退貨的商品。

Uber訂單量 3月創新高

Uber 3月總訂單量創歷史新高，顯示其共乘業務需求正在上升。去年由於封鎖限制，Uber的出行部門受到嚴重打擊。然而，食品外送的榮景彌補了2020年的損失。Uber的行動業務創下2020年3月以來最佳單月，年化營業額為300億元，較一個月前增加9%。外送業務則達到創紀錄的年化520億元，是去年的2倍多。

營收 舊金山 預算

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