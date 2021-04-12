Fed：通膨若居高不下 利率或調

Fed副主席克拉瑞達。（路透）

美國 聯準會（Fed）副主席克拉瑞達（Richard Clarida）9日表示，若今年通膨率真如市場預期大幅升溫，但是到2022年仍居高不下，Fed制定利率 政策時勢必會考慮此問題。

需求強勁、可能的供應瓶頸，加上通膨從去年疲軟的走勢反彈，這三項因素預料在未來幾個月推升物價暴衝，超越Fed設定的2%目標。

克拉瑞達接受彭博電視採訪時說：「我們基本上預估，通膨急升大多是短暫的，預料今年稍晚將重新降至2%目標附近。超過或低於這個目標都有風險。在具有風險的情況下，也就是通膨開始失控，超過和穩定物價同步上揚的步調，此時我們將利用工具抑制通膨，我很肯定央行 會這麼做。」

克拉瑞達也說，不論通膨在未來幾個月的預期升幅是短暫或持久，今年底的通膨數據將是Fed制定利率政策的關鍵。

他還說：「若通膨到年底居高不下，未從年中的水準滑落，這就是最好的證據」，證明Fed當前的通膨展望有誤。「我們預期通膨急升是暫時的，隨著今年的時序更替和進入明年，若通膨仍在攀升，我們會把這個因素列入考量。」

克拉瑞達坦承，Fed面臨的風險就是維持低利率的同時，通膨會升高。

以當前角度來看，即將來臨的物價上揚，實際上並未到達Fed設定的高於2%的目標，因為通膨升溫的時間不會持續太久。根據Fed最新的預測，Fed認為美國通膨將在今年攀升至2.4%，遠高於通膨目標，但明年預料回落至2%。