1.9兆紓困金添柴火 今年經濟成長估超過6.5%

經濟學者看好經濟反彈不會是曇花一現。（路透）

經濟正在已經進入加速成長階段，它可能會在2023年出現比疫情 之前更強勁的發展，而不是消退。

經濟學者現在預計第2季GDP將成長10%，而2021年全年成長預計將超過6.5%。過去10年很少有單季國內生產總值(GDP)成長率會達到3%。在國會批准1.9兆元財政支出後，對2021年和2022年的預測調升，去年稍早時的預算規模為9000億元。

這筆錢現在正在經濟中蔓延。美國 商銀的信用卡數據顯示，在政府紓困措施和重新開放的推動下，截至4月3日的最近7天，信用卡消費比去年同期增加67%。去年此時消費者處於封鎖並恐懼病毒傳播的狀態，但是如今支出仍比2年前同期增加20%。

芝加哥徵才公司LaSalle Network CEO兼創始人金貝爾(Tom Gimbel)說，「經濟不是即將回歸，而是已經回歸。」經濟爆炸式復甦的最初跡象出現在優於預期的3月非農報告91.6萬個新增就業 職位。

金貝爾說，「這是我見過的最樂觀的就業數據。唯一可能讓它表現不佳的是新冠情。」

現在已有五分之一美國人已經接種疫苗。越來越多限制被取消，更多人搭機、外食和入住酒店。美國商銀估計，民眾帳戶中擁有疫情前沒有的3.5兆元，包括來自政府的支票和儲蓄。這些錢可能開始流入經濟，因為從餐館到健身房等各種企業都因壓抑需求被釋放而激揚。

失業率雖仍高達6%，但Evercore ISI主席經濟學者海曼(Ed Hyman)認為可能會降至3%，低於疫情前的低點3.5%。

海曼在本周的報告中寫道：「從卡車運輸到職位開缺，經濟數據正在回升。」

Grant Thornton首席經濟學者史旺克(Diane Swonk)表示，預計2021年GDP成長率將達6.6%，為1984年以來最強勁。預計2022年GDP年增率將達4.3%。

她說，這些還沒計入拜登總統(Joe Biden)提出的基礎建設支出，因為尚未獲得批准，其影響可能只是暫時。