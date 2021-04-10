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近5月入股資金 超越過去12年

記者張大仁／綜合報導

最新一波股市熱情帶來驚人的資金流動，美國商銀統計，過去5個月投資人現金大幅流向股票型基金，超越過去12年道瓊工業指數上漲26%的牛市期間總和。

同時，股市也出現一些瘋狂事件，包括資金大量湧入GameStop和AMC Entertainment Holdings這類的迷因類股票。第1季交易量較前3個月增加40%，投資人都想搶購去年表現不佳的產業，因為人們預期經濟會在疫情引發的2020年下滑後明顯反彈。

美國商銀首席投資策略師哈奈特(Michael Hartnett)說，自去年11月以來全球股票型基金已流入約5690億元，而過去12年的數字為4520億元。

這些數字很容易加劇人們對金融市場泡沫的擔憂，因為其估值已達2000年網路泡沫破滅前的水平。

National Securities首席市場策略師霍根(Art Hogan)表示：「目前股市存在一定的觀點。無關非理性繁榮，也與1999-2000年水平無關，而比較與驅動因素有關。顯然，關鍵在於經濟活動的爆炸式成長，因可能隨之而來的是收入增加。」

第1季財報季下周起跑，股市情緒高漲。根據FactSet的數據，獲利預期同比成長23.8%，這將是2018年第3季以來最高。

但是，更值得注意的是，隨著獲利報告即將公布，分析師繼續調高預期，與正常情況相反。華爾街通常會在接近財報發布前調降其前景。

就全季而言，史坦普500指數整體獲利預期增加6%至39.86元。這是FactSet自2002年第2季開始追踪這項指標以來，最大單季增幅。

根據亞特蘭大Fed的數據，預計第1季國內生產總值(GDP)將成長6.2%，全年成增長率為6.5%，將是1984年以來最大年增率。

史指的遠期本益比為20.4倍，其實還低於2020年底的22.8倍，但仍接近網路泡沫時期水平。

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