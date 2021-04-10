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道指漲近300點 史指連3日新高

記者張大仁／綜合報導

美股再創新高，9日收在最高點，華爾街本周多受經濟重新開放的樂觀情緒推動。

道瓊工業平均指數上漲297.03點或0.89%至3萬3800.60點，創收盤新高錄。史坦普500指數上漲3163點或0.77%至4128.80點，連3日創收盤新高。那斯達克綜合指數上漲70.88點或0.51%至1萬3900.19點。

疫苗相關的經濟復甦類股在疫苗加速接種下再次引領漲勢。Carnival Corp上漲了2.59%，華爾街因看好壓抑需求爆發以及潛在的夏季重啟，二度調升其評級。奇異電氣(GE)上漲1.12%。摩根大通上漲0.73%。

道指本周上漲2%，而史指上漲約2.7%，為2月初來的最佳單周。那指同期上漲3.1%，主要科技股表現跑贏大盤。蘋果本周上漲逾8%，而亞馬遜和Alphabet均上漲逾6%。

衡量批發價格通膨的3月生產者物價指數(PPI)走升1.0%。接受《道瓊》調查的經濟學者預計3月PPI數據將成長0.4%。PPI同比增加4.2%，是9年來最大年增幅。

通膨數據公布後，10年期美國國債殖利率小幅上漲至1.66%。

由於史指指數不斷攀升至歷史新高，市場波動性已大大降低。Cboe波動率指數(VIX)已經連續20個交易日低於關鍵門檻20以下。VIX9日跌破17。

指數 華爾街 疫苗

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