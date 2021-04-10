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善用晶片短缺 操作汽車類股

記者張大仁／綜合報導

通用汽車(GM)宣布旗下幾家北美廠停產，福特宣布2家工廠停產，這是晶片短缺導致汽車供應鏈斷鏈的最新訊息。

GM股價在其宣布之後下跌1%。福特汽車下跌近2%。但是即使有晶片短缺問題，這兩家公司的股票今年以來都上漲超過40%。

MKM Partners首席市場技術分析師歐哈拉(JC O’Hara)提出一種可以避免不利風險而繼續操作汽車股的方法，「二手車銷售量很高，可以藉此操作的一支個股是CarMax。它是一家龐大的二手車銷售公司，而操作二手車的正面銷售數據已經反映在其走勢圖中。」

在過去12個月，CarMax的漲幅已超過100％。光是今年的股價就上漲36％。

Lido Advisors首席市場策略師兼Chantico Global的CEO桑契斯(Gina Sanchez)警告，晶片短缺問題「可能不會消失」。

桑契斯指出，隨著福特和GM跨入電動車領域，「福特的未來明顯優於GM，因為它是真的想進入電動車領域，但有趣的是發展電動車需要更多晶片，而不是更少。」

她說：「供應商只是因為在新冠疫期間汽車需求下降而沒有儲備足夠的晶片，所以現在它們才發現估算錯誤，然而要訂購更多晶片並不是簡單的事。」「這可能要花好幾個月的時間才能解決，在此同時會抑制汽車業的復甦。」

話雖如此，對於長期投資人而言，歐哈拉表示，與特斯拉等高度波動的電動車製造商相比，GM和福特汽車可能相對上會更加穩定，「我們可趁此機會買進波動率較低的個股。GM和福特現在都已被視為電動車概念股。我相信它們將會出現回跌，屆時就是買進良機。」

汽車 晶片 GM

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