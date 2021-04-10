谷歌否認取消Pixel 5a手機

谷歌否認報導所稱其下一代手機Pixel 5a將取消，並表示該款手機將於今年稍後在美國 和日本推出，與去年A系列手機發表時間相同。這款手機尚未正式發表，這是谷歌首度證實它的存在。谷歌的Pixel手機通常跟著最新版本的Android同步發表，並內建一些只在谷歌設備上使用的特有功能。

亞馬遜 在工會運動投票勝出

亞馬遜獲得足夠的票數，得以擊敗其阿拉巴馬州一個倉庫的工會運動，這是美國亞馬遜工廠首個工會性質運動遭到重擊。在3215張選票中有1798張反對票，738張贊成票。亞馬遜Bessemer倉庫大約5800名員工投票決定是否加入零售批發和百貨公司工會。亞馬遜需要1608票或50%選票才能贏出。

麥當勞在沃爾瑪餐廳將關閉數百家

麥當勞將關閉數百家設在沃爾瑪賣場內的餐廳，因為越來越多客戶在網路上購物並選擇得來速。沃爾瑪證實，麥當勞將在其3570個SuperCenter的附設餐廳中只保留約150家。在最頂盛時期，麥當勞在賣場內約有1000家餐廳。

波音建議停飛部分737 MAX

美國聯邦航空管理局(FAA)表示於8日接獲波音公司通報，建議暫時停飛某些737 MAX客機，因製造過程可能影響備用電源控制單元。西南航空取消了30架，美國航空取消41架中的17架，聯合航空取消30架中的16架。FAA已聯繫航空公司和波音，以確保這個問題獲得解決。

BJ Wholesale CEO意外過世

BJ Wholesale Club Holdings宣布，49歲的CEO迪拉尼(Lee Delaney)因自然原因意外過世。該公司說，自2011年以來一直擔任該公司財務總監的艾迪(Bob Eddy)將暫時接任CEO。迪拉尼為Bain Capital前合夥人，於2020年初接任BJ的CEO，領導度過新冠疫情危機和消費者恐慌造成的搶購挑戰。

迪士尼擬聘首位非裔掌ABC新聞總裁

兩位知情人士透露，哥倫比亞廣播公司(CBS)新聞執行副總裁戈德溫(Kimberly Godwin)已進入與迪士尼談判出任美國廣播公司(ABC)新聞總裁的最後階段。在CBS工作14年的戈德溫將成為首位廣播新聞業的非裔主管。戈德溫將向迪士尼娛樂部門總裁賴斯(Peter Rice)匯報。