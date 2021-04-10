我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遏止非法移民北上 美考慮付錢給中美洲國家

舊金山開放16歲以上打新冠疫苗 不用預約

財經簡訊

記者張大仁／整理

谷歌否認取消Pixel 5a手機

谷歌否認報導所稱其下一代手機Pixel 5a將取消，並表示該款手機將於今年稍後在美國和日本推出，與去年A系列手機發表時間相同。這款手機尚未正式發表，這是谷歌首度證實它的存在。谷歌的Pixel手機通常跟著最新版本的Android同步發表，並內建一些只在谷歌設備上使用的特有功能。

亞馬遜在工會運動投票勝出

亞馬遜獲得足夠的票數，得以擊敗其阿拉巴馬州一個倉庫的工會運動，這是美國亞馬遜工廠首個工會性質運動遭到重擊。在3215張選票中有1798張反對票，738張贊成票。亞馬遜Bessemer倉庫大約5800名員工投票決定是否加入零售批發和百貨公司工會。亞馬遜需要1608票或50%選票才能贏出。

麥當勞在沃爾瑪餐廳將關閉數百家

麥當勞將關閉數百家設在沃爾瑪賣場內的餐廳，因為越來越多客戶在網路上購物並選擇得來速。沃爾瑪證實，麥當勞將在其3570個SuperCenter的附設餐廳中只保留約150家。在最頂盛時期，麥當勞在賣場內約有1000家餐廳。

波音建議停飛部分737 MAX

美國聯邦航空管理局(FAA)表示於8日接獲波音公司通報，建議暫時停飛某些737 MAX客機，因製造過程可能影響備用電源控制單元。西南航空取消了30架，美國航空取消41架中的17架，聯合航空取消30架中的16架。FAA已聯繫航空公司和波音，以確保這個問題獲得解決。

BJ Wholesale CEO意外過世

BJ Wholesale Club Holdings宣布，49歲的CEO迪拉尼(Lee Delaney)因自然原因意外過世。該公司說，自2011年以來一直擔任該公司財務總監的艾迪(Bob Eddy)將暫時接任CEO。迪拉尼為Bain Capital前合夥人，於2020年初接任BJ的CEO，領導度過新冠疫情危機和消費者恐慌造成的搶購挑戰。

迪士尼擬聘首位非裔掌ABC新聞總裁

兩位知情人士透露，哥倫比亞廣播公司(CBS)新聞執行副總裁戈德溫(Kimberly Godwin)已進入與迪士尼談判出任美國廣播公司(ABC)新聞總裁的最後階段。在CBS工作14年的戈德溫將成為首位廣播新聞業的非裔主管。戈德溫將向迪士尼娛樂部門總裁賴斯(Peter Rice)匯報。

手機 美國 亞馬遜

上一則

今年第4次 特斯拉在美又漲價

下一則

上汽集團將砸下重金 強攻智慧電動車

延伸閱讀

亞馬遜實體雜貨店 進軍美東

亞馬遜實體雜貨店 進軍美東
財經簡訊

財經簡訊
纏訟10年落幕：谷歌複製甲骨文程式語言片段 未侵權

纏訟10年落幕：谷歌複製甲骨文程式語言片段 未侵權
財經簡訊

財經簡訊

熱門新聞

時隔三年後，騰訊第一大股東Prosus再度減持騰訊股票。（中新社）

騰訊成交爆天量 最大股東賺7千多倍 號稱最成功投資

2021-04-08 09:58
根據富比世，亞馬遜創辦人貝佐斯蟬聯全球富豪榜榜首。美聯社

富比世全球富豪榜：貝佐斯4連霸 馬斯克緊追在後

2021-04-07 00:18
「巴菲特指標」以股市總市值除以國內生產毛額（GDP），來評估股市估值，馬斯克則詢問「女股神」方舟投資創辦人伍德，如何看待這個指標閃紅燈的情況。 路透

馬斯克問女股神：「股神指標」閃紅燈 是否該閃人？

2021-04-07 15:40
德國最大連鎖藥妝店「Dm-drogerie markt」在全國擁有2000多家分店。(美聯社)

全球最年輕富豪才18歲 藥妝店小開身價高達33億

2021-04-09 01:39
蘋果公司執行長庫克。路透

再拚十年？ 蘋果CEO庫克：可能不會了

2021-04-05 15:30
紐約時報專欄作家克魯曼。路透

克魯曼：川普減稅沒用 拜登直接向避稅妖精宣戰

2021-04-09 07:49

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
東航紐約→上海航班熔斷 飛中航線票價飆漲

東航紐約→上海航班熔斷 飛中航線票價飆漲
白金漢宮證實：英國菲立普親王辭世 享耆壽99歲

白金漢宮證實：英國菲立普親王辭世 享耆壽99歲
英女王與菲立普親王結縭73載 婚事當初不受認可

英女王與菲立普親王結縭73載 婚事當初不受認可
希臘落難王子 陪伴女王逾70年

希臘落難王子 陪伴女王逾70年
網頁悼爺爺 哈利準備返英奔喪 梅根還未確定

網頁悼爺爺 哈利準備返英奔喪 梅根還未確定