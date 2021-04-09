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科技強勁反彈 史指再創新高

記者張大仁／綜合報導

在主要科技股強勁反彈下，史坦普500指數再創新高。

史指上漲17.22點或0.42％至4097.17點，為連續第二天收創新高。以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲140.47點或1.03%至1萬3829.31點，蘋果、Netflix和微軟都上漲超過1％，亞馬遜和Alphabet也走升。道瓊工業平均指數上漲57.31點或0.17%至3萬3503.57點。

最新的每周申請失業救濟金人數數據遜於預期。勞工部表示，截至4月3日當周有74.4萬名美國人首次申請失業救濟金。接受《道瓊》(Dow Jones)調查的經濟學者預測值為69.4萬人。

聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)表示，由於截至當前的復甦不算是全面，疫情引發的經濟反彈仍有相當空間。

他8日在國際貨幣基金(IMF)的虛擬會議中表示：「復甦仍然不平衡且不完全。」「而這種不平衡是個非常嚴重的問題。」

鮑爾還重申，即使近期物價可能出現壓力，預期通貨膨脹情形還不會太嚴重，「我們認為這不是最可能的結果，但是我們的確擁有可處理的工具。如果需要，我們可以將通貨膨脹率控制在2％以內。在最可能情況下，這段時期的物價將暫時上漲，但不會持續。」

指數 鮑爾 通貨膨脹

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