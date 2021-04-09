疫情催化 散戶交易去年創紀錄

估計去年羅賓漢新增600萬用戶。（路透）

根據對大約500位投資 人的分析，嘉信理財(Charles Schwab)發現，目前散戶投資人中有15%在2020年才開始入市，並將其命名為「世代投資人」。嘉信理財目前有3150萬個註冊散戶投資人，擁有6.9兆元資產。

嘉信理財資深執行副總裁兼投資人服務主管克雷格(Jonathan Craig)說，「這股增幅絕大程度來自世代投資人，他們不是以出生年代來歸類，而是依開始投資時程。」

該公司對不同年齡層的1000名21至75歲美國 人進行調查，發現其中有476人投資股市；在近500名投資人中，有15%的人在2020年才進入股市。

2020年是散戶交易創紀錄的一年，前所未有的動盪和疫情 封鎖為一般投資人提供了一個可以參與股市意外復甦的難得機會。JMP Securities根據SimilarWeb的App下載數據估計，2020年經紀業新增約1000萬個新客戶，其中超過600萬下載了羅賓漢(Robinhood)。

散戶交易熱潮在2021年繼續，1月GameStop出現史詩般的軋空行情。 JMP估計，1月和2月有780萬個新散戶入市。

嘉信理財發現，這些新投資人不僅有年輕人，也有不少年長者。與2020年之前的中位數年齡48歲相比，世代投資人的中位數年齡為35歲。超過50%是千禧世代，22%是X世代，16%是Z世代，11%是嬰兒潮世代。

調查發現這些新投資人的財務受疫情影響也很大。約55%的受訪者表示在疫情期間開始投資建立應急基金，而53%表示開始進行業外收入。

與2020年之前開始投資股票的投資人相比，這些新的投資人對股市更加看多。

嘉信理財表示，近四分之三的世代投資人對美股感到樂觀，而2020年之前的投資人只有63%對未來有信心。超過半數世代投資人認為股市將在2021年上揚，而疫情前投資人的比率為44%。