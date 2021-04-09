疫情催化 散戶交易去年創紀錄
根據對大約500位投資人的分析，嘉信理財(Charles Schwab)發現，目前散戶投資人中有15%在2020年才開始入市，並將其命名為「世代投資人」。嘉信理財目前有3150萬個註冊散戶投資人，擁有6.9兆元資產。
嘉信理財資深執行副總裁兼投資人服務主管克雷格(Jonathan Craig)說，「這股增幅絕大程度來自世代投資人，他們不是以出生年代來歸類，而是依開始投資時程。」
該公司對不同年齡層的1000名21至75歲美國人進行調查，發現其中有476人投資股市；在近500名投資人中，有15%的人在2020年才進入股市。
2020年是散戶交易創紀錄的一年，前所未有的動盪和疫情封鎖為一般投資人提供了一個可以參與股市意外復甦的難得機會。JMP Securities根據SimilarWeb的App下載數據估計，2020年經紀業新增約1000萬個新客戶，其中超過600萬下載了羅賓漢(Robinhood)。
散戶交易熱潮在2021年繼續，1月GameStop出現史詩般的軋空行情。 JMP估計，1月和2月有780萬個新散戶入市。
嘉信理財發現，這些新投資人不僅有年輕人，也有不少年長者。與2020年之前的中位數年齡48歲相比，世代投資人的中位數年齡為35歲。超過50%是千禧世代，22%是X世代，16%是Z世代，11%是嬰兒潮世代。
調查發現這些新投資人的財務受疫情影響也很大。約55%的受訪者表示在疫情期間開始投資建立應急基金，而53%表示開始進行業外收入。
與2020年之前開始投資股票的投資人相比，這些新的投資人對股市更加看多。
嘉信理財表示，近四分之三的世代投資人對美股感到樂觀，而2020年之前的投資人只有63%對未來有信心。超過半數世代投資人認為股市將在2021年上揚，而疫情前投資人的比率為44%。
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