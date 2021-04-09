亞馬遜實體雜貨店 進軍美東

亞馬遜 證實，將在東岸開設第一家實體雜貨店，這是其努力顛覆傳統超市的最新動作。

該公司計畫在華盛頓特區開設兩家雜貨店。一家將設在Logan Circle附近，另一家將在維吉尼亞州 北部的Franconia，離亞馬遜位於阿靈頓(Arlington)水晶城(Crystal City)地區的第二總部(HQ2)不遠。

亞馬遜8日也證實將在賓州 Warrington郊區和馬里蘭州Chevy Chase開設另外兩家實體雜貨店。但該公司拒絕說明這4家店面是否為Fresh商店或是何時開業。

亞馬遜發言人在聲明中表示：「我們將在華盛頓特區和維吉尼亞北部地區開設兩家亞馬遜雜貨店，為居住在當地的居民創造數百個新的就業機會。」「我們也確認正在為賓州Warrington和馬里蘭州Chevy Chase的亞馬遜雜貨店招募區域負責人。」

亞馬遜去年9月在洛杉磯Woodland Hills附近開設第一家Fresh食品雜貨店。之後又在南加州和芝加哥等數個郊區開設其他幾家新店。

亞馬遜的Fresh商店看來像是傳統超市，但更具高科技特色，購物者可以透過智慧Dash購物車和語音控制的Echo Show螢幕而不必排隊結帳。但是它與亞馬遜旗下全食超市(Whole Foods)不同，Fresh商店是提供比高階雜貨店價格更低的產品，以及包括可口可樂飲料和家樂氏穀物在內的傳統固定食品，以吸引更多購物者。並另設一個專門區域讓購物者領取和退回Prime包裹。

亞馬遜現有11家Fresh商店。「彭博」上月確定至少28個家新店面。根據報導，該公司正在伊利諾州一家Fresh商店內測試其「Just Walk Out」無人收銀技術。