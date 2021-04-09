財報季在即 專家鎖定2檔成長股

成長型股票 再次從今年初的疲軟中反彈。一如Joule Financial總裁塔特羅(Quint Tatro)上周的預測。

他說：「但是該挑選的標的應該是哪些有點底子、不受投資人青睞，同時可能面臨更高任務要求的個股。」

雖然臉書股價 創下歷史新高，但塔特羅表示，規模較小的社群媒體競爭對手推特 值得買進，「推特的確是個陷入掙扎的個股，即使進出比以往要好得多，但是在新冠疫情和隔離期間，它在努力增加用戶方面承受相當大壓力，交易員藉此拋售。」

不過其營收成長、強勁的自由現金流以及在平台上投放廣告的增加，將提高其股票表現。

塔特羅說：「預計本季將出現好轉，股價可能在未來幾個月內觸及新高。」

推特將於4月29日發布財報。接受FactSet調查的分析師平均預期，截至4月底的當季每股獲利14分，高於去年同期的每股11分。預計銷售額將增加27％。

Fairlead Strategies創始人史托克頓(Katie Stockton)也認為成長型股票的反彈才剛剛開始。

她說：「可以善用這股趨勢的一種方法就是操作Paycom。」「它是復甦和重啟的最佳代表，在3月時遭到超賣，不僅是短期，而且還是從中期的角度來看。」

史托克頓認為，軟體股在回調時仍保有長期趨勢，在技術面上是看多的，「Paycom在略低於360元處有支撐。現在有股短期動能推升，將其與史坦普500指數進行比較時，相對實動表現也更佳。因此，我認為在經過幾天盤整後，它將會收復部分跌幅，升至更高位置。」

Paycom將在5月4日發布財報。分析師預計，截至3月底當季每股獲利將增至1.41元，較去年同期的1.33元有所增加。銷售額估計將增加12％。