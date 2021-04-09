我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美新冠破56萬死 1億7487萬人已打疫苗

嬌生出包 加州下周疫苗供應量將大減15%

財經簡訊

記者張大仁／整理

首申失業金人數 8月來新高

勞工部報導，截至4月3日當周首次申領人數為74.4萬，遠高於接受《道瓊》調查的經濟學者預期的69.4萬。較前周上修後的72.8萬還高出1.6萬，為8月以來最大。4周移動平均數小幅攀升至72萬3750人。持續申領數減少1.6萬至373萬，為2020年3月21日疫情爆發來新低。

KKR注資5億 Box股價大跌

雲端計算業者Box表示，投資公司KKR將向該公司注資最多5億元，從而使收購的可能性降低。其股價大跌9.35%。該公司於6年前上市，推出熱門的Teams產品以配合微軟的雲端產品擴展。自2019年以來，Box一直受到持股7.5%的激進投資人Starboard施壓，尋求私募股權公司在內的潛在買家。

索尼蜘蛛人電影 Netflix上架

從明年開始，索尼影業(Sony Pictures)發行的所有電影將在戲院和家庭娛樂發行後在Netflix上獨家播放。將上架的電影包括《魔比斯》(Morbius)、《秘境探險》(Uncharted)和《子彈列車》(Bullet Train)等。其他如蜘蛛人、野蠻遊戲和絕地戰警等系列電影也將陸續上架。

麥當勞CEO 去年薪酬逾千萬

雖然業績目標未能達成，但麥當勞CEO肯普欽斯基(Chris Kempczinski)去年仍獲得超過1080萬元的報酬。這家速食業龍頭去年4月表示，由於新冠病毒大流行席捲餐飲業，主管級將減薪。肯普欽斯基就被減薪一半，但隨著銷售恢復，10月取消減薪。如果不減薪，他的基本薪資為125萬元。

晶片荒擴大 大車廠延長停工

由於車用晶片持續不足，通用汽車(GM)和福特汽車的幾家北美廠將暫時閒置或延長停工。GM將閒置或臨時關閉工廠時間從一兩周延長到數周。密蘇里廠在停產2周後，將於12日重新生產中型皮卡。福特將延長伊利諾州和密蘇里州工廠的停工時間，並暫時關閉密西根州Flat Rock Assembly工廠一周。

需求回升 IHOP擬招1萬新員

Dine Brands Global旗下鬆餅連鎖店IHOP表示將在其1600多家餐廳新聘1萬名兼職和全職員工，因為在疫情消退後的美國經濟復甦促使該餐廳雇用更多員工，以趕上最新的需求。隨著天氣轉暖、餐廳容量限制提高以及人使用紓困支票，速食業和其他一些連鎖餐廳的銷售額明顯成長。

電影 雲端 疫情

上一則

Uber砸2.5億元 提高駕駛收入

下一則

滴滴貨運拓版圖 進軍北京、溫州等11城市

延伸閱讀

德州櫥櫃工廠也傳槍擊 1死5傷警中槍

德州櫥櫃工廠也傳槍擊 1死5傷警中槍
晶片短缺仍無解 Subaru日本矢島工廠4月被迫停工

晶片短缺仍無解 Subaru日本矢島工廠4月被迫停工
假Netflix用「免費看」釣魚 小心手機、信用卡資料遭駭

假Netflix用「免費看」釣魚 小心手機、信用卡資料遭駭
好萊塢男星涉謊賣HBO、Netflix版權 詐財逾2億元被捕

好萊塢男星涉謊賣HBO、Netflix版權 詐財逾2億元被捕

熱門新聞

根據富比世，亞馬遜創辦人貝佐斯蟬聯全球富豪榜榜首。美聯社

富比世全球富豪榜：貝佐斯4連霸 馬斯克緊追在後

2021-04-07 00:18
時隔三年後，騰訊第一大股東Prosus再度減持騰訊股票。（中新社）

騰訊成交爆天量 最大股東賺7千多倍 號稱最成功投資

2021-04-08 09:58
「巴菲特指標」以股市總市值除以國內生產毛額（GDP），來評估股市估值，馬斯克則詢問「女股神」方舟投資創辦人伍德，如何看待這個指標閃紅燈的情況。 路透

馬斯克問女股神：「股神指標」閃紅燈 是否該閃人？

2021-04-07 15:40
蘋果公司執行長庫克。路透

再拚十年？ 蘋果CEO庫克：可能不會了

2021-04-05 15:30
美國財長葉倫將呼籲實施全球性的最低企業稅負制。(路透)

葉倫將呼籲採行全球企業最低稅負制 避免惡性競爭

2021-04-05 09:02
美國聯準會（Fed）主席鮑爾。路透

Fed明年升息？與其猜「太早」不如觀察這兩點

2021-04-07 09:01

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
視頻曝光 洛城蒙市兇手開多槍 殺人後20秒才離開

視頻曝光 洛城蒙市兇手開多槍 殺人後20秒才離開
民眾打嬌生疫苗出現嚴重副作用 科州接種站提早關閉

民眾打嬌生疫苗出現嚴重副作用 科州接種站提早關閉
前NFL球員 槍殺名醫家庭5人後自殺 包括2童

前NFL球員 槍殺名醫家庭5人後自殺 包括2童
美房市近乎失控 上市四天88人搶 76人喊付現

美房市近乎失控 上市四天88人搶 76人喊付現
「滾回你的國家」 華女用中文聊天被搧耳光

「滾回你的國家」 華女用中文聊天被搧耳光