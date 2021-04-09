首申失業金人數 8月來新高

勞工部報導，截至4月3日當周首次申領人數為74.4萬，遠高於接受《道瓊》調查的經濟學者預期的69.4萬。較前周上修後的72.8萬還高出1.6萬，為8月以來最大。4周移動平均數小幅攀升至72萬3750人。持續申領數減少1.6萬至373萬，為2020年3月21日疫情 爆發來新低。

KKR注資5億 Box股價大跌

雲端 計算業者Box表示，投資公司KKR將向該公司注資最多5億元，從而使收購的可能性降低。其股價大跌9.35%。該公司於6年前上市，推出熱門的Teams產品以配合微軟的雲端產品擴展。自2019年以來，Box一直受到持股7.5%的激進投資人Starboard施壓，尋求私募股權公司在內的潛在買家。

索尼蜘蛛人電影 Netflix上架

從明年開始，索尼影業(Sony Pictures)發行的所有電影將在戲院和家庭娛樂發行後在Netflix上獨家播放。將上架的電影包括《魔比斯》(Morbius)、《秘境探險》(Uncharted)和《子彈列車》(Bullet Train)等。其他如蜘蛛人、野蠻遊戲和絕地戰警等系列電影也將陸續上架。

麥當勞CEO 去年薪酬逾千萬

雖然業績目標未能達成，但麥當勞CEO肯普欽斯基(Chris Kempczinski)去年仍獲得超過1080萬元的報酬。這家速食業龍頭去年4月表示，由於新冠病毒大流行席捲餐飲業，主管級將減薪。肯普欽斯基就被減薪一半，但隨著銷售恢復，10月取消減薪。如果不減薪，他的基本薪資為125萬元。

晶片荒擴大 大車廠延長停工

由於車用晶片持續不足，通用汽車(GM)和福特汽車的幾家北美廠將暫時閒置或延長停工。GM將閒置或臨時關閉工廠時間從一兩周延長到數周。密蘇里廠在停產2周後，將於12日重新生產中型皮卡。福特將延長伊利諾州和密蘇里州工廠的停工時間，並暫時關閉密西根州Flat Rock Assembly工廠一周。

需求回升 IHOP擬招1萬新員

Dine Brands Global旗下鬆餅連鎖店IHOP表示將在其1600多家餐廳新聘1萬名兼職和全職員工，因為在疫情消退後的美國經濟復甦促使該餐廳雇用更多員工，以趕上最新的需求。隨著天氣轉暖、餐廳容量限制提高以及人使用紓困支票，速食業和其他一些連鎖餐廳的銷售額明顯成長。