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蘋果「尋找」功能 開放配件商加入

記者張大仁／綜合報導
蘋果開放第三方產品相容尋找功能。（路透）
蘋果開放第三方產品相容尋找功能。（路透）

蘋果公司宣布，用戶很快就能利用iPhone內建App「尋找」(Find My)來追踪遺失的物品。

蘋果表示，首批與「尋找」配合使用的產品將於下周發表，包括VanMoof的電動自行車、Belkin的無線耳塞式耳機和Chipolo的物品搜尋器。這些產品將可透過他人iPhone以隱私感應的方式來尋找遺失的物品，並在「尋找」的地圖上顯示其位置。

「尋找」在去年夏天的蘋果年度開發者大會上首度發表，是以現在名為「幫我找iPhone」的基礎建立的。

對於蘋果公司來說，「尋找」App是為客戶新增的功能，可增加iPhone的價值，如果有用，可以讓用戶不會轉而使用Android設備。

但是，這項服務遭到國會審查和Tile等其他銷售競爭產品公司的抨擊。 Tile已向歐盟提出投訴，並加入一個批評蘋果的產業組織。

2020年1月，Tile法律總顧問達魯(Kirsten Daru)在一次國會聽證會上作證，指責蘋果利用其市場力量削弱其產品並支持其自有服務，包括在iPhone軟體中加入彈出式對話框，要求用戶反覆同意讓Tile軟體在背景中運作。

Tile還引用分析師和媒體報導指出蘋果正在開發自有的失物追踪器硬體，並表示，根據報導，由於蘋果開發該產品，讓Tile感到困擾，因為其產品被蘋果零售店刪除。

蘋果公司從未證實它正在開發處理遺失物品的追踪器硬體。7日的新聞稿中沒有宣布這項消息，也沒有提及Tile。

蘋果的「尋找」技術利用蘋果設備的藍牙功能建立一個設備網絡來尋找遺失的物品。蘋果公司表示，尋找過程是點到點加密和匿名的，因此，蘋果公司和相容「尋找」功能物品的製造商都不會知道物品在哪裡，只有用戶和他們的iPhone知道產品的位置。

蘋果還表示，它將發布制式規格，讓配件製造商也可以利用最新版iPhone的晶片所採用的超寬頻的無線訊號來定位遺失的物體。

蘋果 iPhone App

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