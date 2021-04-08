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Fed：就業更強前 寬鬆政策不變

記者張大仁／綜合報導

聯準會(Fed)在上次會議中確定將維持寬鬆政策不變，直到出現更強勁的就業通貨膨脹，並且不會光是根據預測就進行調整。

聯邦公開市場委員會(FOMC)7日公布了3月16日至17日會議的紀錄，投資人據此尋找未來政策走向的跡象。

會議總結顯示，即使經濟大幅成長，但官員任們認為在超寬鬆政策改變之前還需要有更多進展。

與會成員認為，每月購買1200億元債券「正是經濟的實質性支持」。「與會者認為，可能還需要一段時間才能讓FOMC最大就業率和物價穩定目標出現實質性進一步發展，並且依據FOMC的結果論調整的指導方針，資產購買至少會按照目前的速度持續下去。」

所謂依據「結果論的指導方針」是指：Fed將等到經濟顯示充分就業和通貨膨脹率達到2%左右的雙重目標「取得實質性進一步進展」。

這項指導方針是Fed政策的轉變。在此之前，Fed依據通貨膨脹預測值調整政策。會議紀錄指出，成員們一致認為政策的變化「應該以觀察到的結果為主，而非預測」。

Fed在會議中投票通過將短期借貸利率繼續維持在接近零的水平，並每月繼續購買至少1200億元債券。

會議紀要說，在做出任何改變之前，會讓市場提早知道，「有些與會者強調，FOMC很重要的一點是，在判斷可能會讓資產購買速度發生變化之前，早日傳達其對長期目標進展的評估。」「進行這種溝通的時機將取決於經濟發展以及朝著實現目標邁進的步伐。」

此外，FOMC還調高了對未來經濟成長和通貨膨脹的展望。2021年GDP的中值預期為6.5%，遠高於12月預期的4.2%。此外，今年年底的失業率可能降至4.5%，通貨膨脹率可能達到2.2%，略高於Fed傳統的2%目標。

通貨膨脹 就業 債券

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