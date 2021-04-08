操作重啟議題 專家推星巴克

隨著經濟重新開放議題炒作風潮蒸蒸日上，餐飲類股逐漸成為焦點主流。

Atlantic Equities本周點名星巴克 和百勝中國(Yum China)為其中首選，理由是它們具有誘人的基本面，並可望今年全年出現成長。

Miller Tabak首席市場策略師馬利(Matt Maley)同意Atlantic Equities的其中一支選擇，「美股自去年夏天以來的反彈幅度十分可觀。問題在於，基本上所有的個股似乎都已經變得超買。這可能代表它們會在此稍作喘息，然後再繼續走高。但有一支個股例外，它並沒有被過度超買，那就是星巴克。」

馬利說，星巴克在1月公布財報時遭受打擊，但之後突破波段新高。

他說：「對於一群應該在整個春季和夏季表現良好的類股來說，它具有更大的上升空間。」「如果想擁有一支最具發展潛力的個股。我認為最佳選擇就是星巴克。」

星巴克本周來股價上漲4%，但今年以來漲幅6%表現卻落後於史坦普500指數的接近9％。

Federated Hermes投資 組合經理人夏瓦隆(Steve Chiavarone)分析了對於經濟重啟類股的新一輪需求。

他說，「人類行為並沒有改變。我們仍然在進行社交活動，我們想重新出門去，而且即將開放。」「消費者坐擁大約3兆元的超額儲蓄 。我們預期消費者將把更多支出聚焦於此，而不再是家居用品和房屋支出等生活體驗，而這些焦點將包括餐館、賭場、酒店以及其他類似性質的東西。」

星巴克並不是唯一大漲的個股，其他連鎖店如麥當勞、Chipotle和百勝餐飲本周也都走高。