戴蒙：經濟榮景將燒至2023

摩根大通(JPMorgan Chase)董事長兼CEO戴蒙(Jamie Dimon)在年度致股東信中說，未來幾年經濟將實現強勁成長，都要歸功於美國 政府對新冠病毒疫情 的反應，讓許多消費者手頭寬裕；加上新紓困案、巨額赤字支出、更多量化寬鬆、剛公布的基建方案、疫苗 的成功，榮景將輕易地延續至2023年。

嘉年華火熱 擬將母港移至國外

嘉年華郵輪公司(Carnival Cruise Line)表示，第1季訂位量創歷史新高，較第4季增加約90%。此外，2022年的預訂量更高於疫情前的2019年，顯示人們很高興能再次出遊。但目前郵輪業仍被禁止營運，若無法配合CDC的規定，比如所有乘客必須接種疫苗，則該公司可能將母港移至美國之外。

百思買新會員方案 免費外送

百思買(Best Buy)正在測試全新會員方案，提供技術支援、免費外送和智慧手機或其他產品的長期保修等福利。該公司7日在官網貼文中表示，該方案將在愛阿華州、俄克拉荷馬州和賓州東部的某些店面中購買。本月稍晚將擴展到明尼蘇達州、北卡羅來納州和田納西州。月底前將導入約60家店面試行。

砸2.5億 Uber鼓勵司機回歸

Uber表示，隨著各州開始取消一些疫情限制並推出疫苗，Uber將斥資2.5億元實施一次性激勵計畫，讓司機重返工作。該公司表示，激勵措施將有助於現有司機回歸，並「確保新手司機可在學習階段表現良好」。該公司將在未來幾個月內推出支付方案，只要司機接單達一定次數，就能得到獎金激勵。

購物中心空置率 升幅創新高

穆迪分析(Moody's Analytics)商業房地產部門統計，美國區域性購物中心的空置率從2020年第4季的10.5%在2021年第1季達到創紀錄的11.4%。90個基點的升幅創這項調查歷來的最高記錄，超過2009年第1季經濟大衰退時期的80個基點。

調查：青少年支出 網紅影響大

一項最新調查顯示，青少年支出正從創紀錄低點緩慢回升，因為他們已經準備好打扮出門並再次進行社交活動。根據Piper Sandler兩年一度的第41次「與青少年一起購物」報告，每天緊盯TikTok和Instagram等社交媒體應用的Z世代在購買時尚和美容產品時極易受到網紅影響。