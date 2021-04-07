電商去年支出9000億元 未來恐略減

後疫情的電商業務將微幅下降，各領域表現不同。（路透）

萬事達卡 經濟研究所(Mastercard Economics Institute)發布的最新報告顯示，與前2年趨勢相比，2020年全球消費者在網路零售商 上的支出增加了9000億元。

購物者正重返餐廳，然後重新回到店內親自挑選衣服和鞋子。然而，他們仍將繼續塞滿家中冰箱並上網進行交易；報告指出，這是新冠病毒疫情 期間已然形成的一種黏性習慣。

由於購物者被困在家中，幾乎每家零售商的網路銷售量都大幅增加。消費者在停車場領取網購商品、在家門口收到包裹或外送商品，電子商務在全球零售支出達每5元就約占1元。報告指出，這比2019年每7元支出占1元明顯增加。

萬事達卡首席經濟學者德威爾(Bricklin Dwyer)說，在9000億元的數位支出中，約20%至30%將延續到2021年及未來幾年。

但是，長期的電子商務收益將會是不平衡的，並且將取決於零售商的銷售方式、如何調整其商業模式以及消費者對購物的偏好。對於某些商品、像是服裝，購物者可能更喜歡重回實體店面，在購買之前可以先試穿。而在某些零售類別、像是電子產品，網購已經帶動大多數銷售額，因此再成長空間有限。

報告表示，雜貨店和折扣店將最能展現轉向電商的戲劇性和持久的改變。包括美元商店、批發賣場和其他零售商等折扣零售業者。雜貨店可能會保留其疫情高峰期數位銷售收益約70%至80%，而折扣店將保有40%至50%。

報告指出，服裝店、飯店和運動玩具店在疫情一開始時出現大幅飆升，但未來可能只會保持銷售高峰期的10%至20%。

萬事達卡表示，在疫情之前，電子產品和百貨商店的網路銷售滲透率最高，電商業務分別占其總銷售額的55%至60%和40%至50%，但未來預期只會維持疫情高峰期的20%至30%左右。

德威爾說，雜貨店有其獨特的障礙，即使越來越多消費者網購農產品、肉類和其他配料，但雜貨總消費中只有大約10%是採用電子商務進行。

他說：「你必須信任別人來幫你挑選桃子。」「必須信任他人才能完成商品外送，並且在送達時仍然保持良好狀態。因此，這的確是目前亟待克服的一些障礙。」