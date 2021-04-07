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調查：每10人就有1人遭禮品卡詐騙

記者張大仁／綜合報導

根據美國老年人權益保護組織AARP的一項調查，約有十分之一的人成為禮品卡詐騙的受害者。

在這些騙術中，嫌犯往往說服目標對象需要購買禮品卡來支付帳單、稅款或其他一些必要支出。詐欺者會要求受害者提供禮品卡背面的資料，以騙取這些禮品卡的價值。

根據聯邦貿易委員會(FTC)的資料，自2018年以來，禮品卡已成為每年被舉報欺詐支付方式的第一位。

FTC統計顯示，自2018年以來，美國人因禮品卡詐欺而損失2.45億元，平均每人損失840元。

根據AARP的調查，大約有三分之一的成年人說，他們本人或朋友曾被要求購買禮品卡來支付帳單、規費或債務。這項調查針對1000名18歲以上的成年人進行。

被要求使用這種支付方式的最主要藉口是須支付某項必要費用，通常會說贏得大額彩票或抽獎有關，因此必須提供社會安全號碼或帳戶號碼。

根據AARP的報告，在被要求的人中，有11%的人真的按照要求購買了禮品卡。

在新冠病毒疫情期間，這種騙局的發生率顯著上升。舉例而言，罪犯謊稱可出售假冒的新冠藥劑和療法，或是透過失業救濟金盜取民眾的身份，藉以掠奪民眾財產。

FTC表示，自2020年1月以來，與新冠病毒疫情相關的欺詐行為讓美國人損失近4億元。將近23萬7000人宣稱曾遭到欺詐，平均每人損失337元。

實際數字可能會更高，因為這些數字只反映出消費者自願承認受騙的犯罪行為。

美國 帳單 疫情

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