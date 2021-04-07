道指跌近百點 史指止三連漲

由強勁經濟反彈帶動的近期漲勢出現暫停，美股從紀錄高點下跌。

道瓊工業平均指數 下跌96.95點或0.29%至3萬3430.24點。在科技和醫療保健承壓下，史坦普500指數下跌3.97點或0.1%至4073.94點，中止三連漲走勢。以科技股為主的那斯達克綜合指數小7.21點或跌0.05%至1萬3698.38點。道指和史指前一交易日都創下歷史新高。

航空公司和郵輪公司繼續其近日漲勢。達美航空上漲2.79%，而嘉年華和皇家加勒比航空都上漲超過1%；挪威郵輪公司上漲4.61%。

根據勞工部 職位空缺和勞工轉職調查，職位空缺2月增加26.8萬個，達到2年來最高水平740萬，但股市仍然承壓。接受《道瓊》(Dow Jones)調查的經濟學者預期為700萬。

包括摩根大通和高盛在內的大型銀行將在下周揭開新的財報季。根據Refinitiv數據，預計第1季獲利將同比增加24.2%，而第4季的成長率為3.8%。

投資人繼續觀察拜登總統(Joe Biden)上周宣布的2兆元基礎建設提案，以及該提案實現的可能性。據報導，民主黨保守派參議員西維吉尼亞州 的曼欽(Joe Manchin)表示，他反對將公司稅率提高到28%的水平。