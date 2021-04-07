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賭城景氣回春 兩股最被看好

記者張大仁／綜合報導

賭場股最近運氣不錯。隨著疫苗接種的推廣順利進行，博弈類股正在快速且大幅的復甦。摩根史坦利(Morgan Stanley)本周將凱撒娛樂(Caesars Entertainment)和米高梅度假村(MGM Resorts)的股票評級提高至「加碼」，因為它們被認為這是拉斯維加斯「快速、強勁的復甦」。兩支個股因而同步上漲。

Strategic Wealth Partners CEO泰普(Mark Tepper)表示，拉斯維加斯已經準備好迎接遊客，「從克利夫蘭到賭城的機票過去幾個月已成長3倍。我的實地研究顯示，酒店的泳池派對工作人員已獲重新雇用。他們現在正為大量湧入的旅客做好準備。」

泰普同意摩根史坦利，認為拉斯維加斯大道上的一家賭場似乎是景氣復甦的最佳選擇：米高梅度假村。

他說，「運彩下注場有很高的客流量，並且擁有鎖定非豪客賭徒的出色物業。它的定價權又重回手上，而且目前人們對度假、社交和娛樂的需求已被壓抑許久。」

拉斯維加斯占米高梅總營收的40%。預計該公司2021財年的虧損將從去年同期的每股3.94元收窄至每股1.92元。

Rockefeller Capital Management Vios Advisors總經理巴皮斯(Michael Bapis)指出，拉斯維加斯的另一項關鍵效益是商務會議，「賭城將成為人們需要見面以及聚會的第一個會議選擇，最快大概會在第3和第4季出現。」「隨著復甦持續進行，需求不斷增加，這些股票將會出現明顯上揚。」

米高梅和凱撒都已經擺脫2020年4月的低點。自此以後，米高梅已上漲317%，而凱撒則飆升842%。

摩根史坦利 股票 賭城

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