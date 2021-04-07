GM 將推雪佛蘭Silverado電動皮卡

通用汽車(GM)證實目前底特律興建中的新電動車旗艦組裝廠將生產全電動雪佛蘭Silverado皮卡。該型卡車是該廠投資22億元的 案之一，該廠將生產下一代電動車，除近日發表的悍馬EV SUV外，還有今年稍後的全電動GMC悍馬皮卡和被稱為Cruise Origin的多人自動接送巴士。

Starlink衛星網路只採單一售價

SpaceX總裁夏特威爾(Gwynne Shotwell)認為該公司不會為其直接面對消費者的Starlink衛星網路服務提供「分級定價」；目前的服務價格為每月99元，客戶有限。她說，「我們將努力盡可能讓它簡單和透明，因此目前尚無分級計畫。」

瑞信因Archegos斷頭虧損47億

由於蒙受Archegos Capital斷頭的巨額虧損，瑞士信貸幾位高階主管去職，並將削減股利。預計第1季稅前虧損約為9億瑞士法郎(約9.604億美元），該醜聞讓該公司承擔44億瑞士法郎(約47億美元)的損失。投行部門CEO欽恩(Brian Chin)和風險法規長華納(Lara Warner)將去職，立即生效。

星巴克 2025在韓停用拋棄式杯子

星巴克承諾2025年時在南韓停止使用拋棄式杯子，目標鎖定在這個10年末時減廢量達一半。長期以來，這家咖啡巨頭一直承諾減少每年使用的約70億個拋棄式杯子，其中大部分最終將被填埋。幾十年來，除了新冠病毒疫情 最初幾個月之外，該公司為自備杯子的顧客提供10%折扣，但很少有人這麼做。

聯航機師訓練學校接受申請

聯合航空6日起接受其飛行學院的申請，以達成2030年時雇用1萬名機師的目標，因許多機師已接近聯邦規定的65歲退休年齡。該航空公司於2020年2月宣布收購一所飛行學校，但新冠疫情迫使培訓計畫暫停。現在將重新恢復培訓以補充機師隊伍，為旅遊需求的回升和業務成長預做準備。

Will.i.am聯手霍尼韋爾生產面罩

隨著社會逐漸從新冠病毒疫情中復甦，饒舌歌手Will.i.am相信人們將繼續使用像是面罩之類的保護性工具。他6日宣布與霍尼韋爾(Honeywell)合作推出名為「Xupermask」兩種版本高科技面罩。Will.i.am宣稱該面罩將結合保護、設計和可用性，成為一種產品。這種面罩將自7日起銷售。