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1張圖：美1億6718萬人已打疫苗 40.2%接種1劑

金山聖荷西中國移民 遭敲門罵：該死共產主義

財經簡訊

記者張大仁／整理

Alphabet棄甲骨文財務軟體

谷歌母公司Alphabet打算未來幾周內停止使用甲骨文(Oracle)的財務軟體，改採用SAP的軟體。谷歌在電子郵件中告訴員工，Alphabet和谷歌的核心財務系統將於5月移至SAP。此舉僅與谷歌用於追踪財務的軟體有關，目前沒有跡象顯示該公司的其他系統會放棄甲骨文軟體。

GM電動悍馬皮卡 後年上市

通用汽車(GM)發布一款電動悍馬SUV，該車型將於2023年上市銷售，售價達到11萬元。這款車型將是今年秋天上市的悍馬皮卡的同型產品。2024年式悍馬EV SUV具有與皮卡相同的驚人扭力，最高可達1萬1500英尺磅，但是估計因電池較小，續航力少了50英里，馬力降低了170匹，加速性慢了半秒。

火箭商ABL攜手洛馬

火箭製造商ABL Space與洛克希德馬丁(Lockheed Martin)簽署多次發射的長期協議，同意在2020年前提供最多58枚火箭。洛馬將在2025年之前購買多達26架ABL的RS1火箭，並可選擇在2029年之前發射32次；但拒絕說明交易價格。根據ABL的RS1火箭標價1200萬元計算，這項8年交易估值近7億元。

谷歌當機 影響機票訂位

谷歌正在努力修復幾家主要航空公司網站上的航班搜索和訂位功能。用戶5日在網路上查詢航班時，美國航空、達美航空和聯合航空的網站顯示錯誤訊息。谷歌是這些網站航班搜索和價格數據的主要提供商。該公司一位發言人說，正在努力修復中。聯航網站不久後恢復服務。達美則表示報到程序未受影響。

GameStop將發10億元新股

電子遊戲零售商GameStop表示，在出現Reddit推動史詩級的軋空後，它將出售價值高達10億元的新股，其股價在大幅波動後收復兩位數的跌幅，收跌1.91%。該公司表示將出售350萬股股票，盤中股價最多下跌14%。售股款項將用於加速其電商轉型以及一般公司用途，並進一步強化其資產負債表。

Fed：就業成長不會改變寬鬆

克利夫蘭聯邦儲備銀行(Fed)行長梅斯特(Loretta Mester)認為強勁的3月就業成長不足以改變貨幣政策。她說，雖然由於休閒接待業工作激增以及政府和建築業雇用人數增加，3月非農就業人數增加91.6萬人，但Fed仍致力於維持低利率的寬鬆政策，直到就業狀況大幅度改善為止。

谷歌 就業 甲骨文

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