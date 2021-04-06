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史指突破4000點 類股百花齊放

記者張大仁／綜合報導

史坦普500指數第2季強勁開季，首次站上4000點。科技股是領頭羊，但白宮提出的基礎建設法案及持續的重新開放，也可能推動其他類股再次走升。

Blue Line Capital總裁巴魯克(Bill Baruch)表示，價值型個股仍然具有巨大的潛力，我認為價值型股票將繼續領先大盤。」「總體而言，經濟活動將繼續回升。基礎建設支出將是一股利多，推動各項活動對各個行業、尤其是銀行有利。」

巴魯克點名的一些亮點包括鐵路、航太、航空和對原油相關股票。不過，他並沒有將科技股排除在外。

他說，「科技股已經漲了好一段時間。事實證明，調降像是蘋果、微軟、PayPal之類個股的部位是個非常好的策略，然後在它們跌到極端弱點後再重新建立其部位。」「要特別注意那斯達克100指數已突破2月16日的趨勢線，並且目前正在穿越50日移動均線，因此它將會繼續走高。」

Tocqueville Asset Management投資組合經理人佩特里茲(John Petrides)則專注於機器人技術和人工智慧(AI)的發展。

他特別點名BOTZ機器人技術和人工智慧ETF，表示：「在後疫情時代，供應鏈必須變得更加有效率，而在供應鏈中將減少人際接觸，這有利於機械自動化。各家公司正以更少的錢做更多的事，並且未來情形只會更加如此，這將有利於人工智慧的發展。這兩項主題還有很長的路要走。」

佩特里茲指出，考量像是蘇伊士運河堵塞和通貨膨脹成本上升等因素，短期獲利壓力是個很大的風險。但即使如此，他認為紓困措施和重新開放將繼續推動需求和股市走高。（記者張大仁）

人工智慧 供應鏈 股票

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