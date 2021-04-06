庫克證實 蘋果自駕車研發中

蘋果 公司CEO庫克(Tim Cook)近日在接受網路直播節目專訪者暗示該公司正在開發自駕車 相關工作；之前多家媒體報導該公司正在重新研究開發自有品牌車輛。

庫克在專訪中表示，「在我看來，自駕本身就是一項核心技術。退一步來看，汽車就很多方面來說其實就是一個機器人。一輛自駕車也是個機器人。因此，自駕技術可以用來做很多事情。而且，大家可以等著看看蘋果會如何進行相關工作。」

他補充指出，「我們內部已進行過許多調查。雖然這些調查從來沒有正式對外披露，但並不是說未來不會公開。」

在被問及蘋果公司到底是在從事汽車本身還是汽車技術方面的研發工作時，庫克拒絕置評。

他說，「我們喜歡將硬體、軟體和服務整合在一起，並找到它們的最佳共鳴點，讓它產生最神奇的效益。這就是我們最想做的事。而我們也想要擁有圍繞它的各種主要科技。」

自駕車可以讓蘋果公司有能力與特斯拉 一起競爭；特斯拉已陸續推出自行研發的自駕功能。2018年，蘋果公司聘請當時特斯拉的研發資深副總裁菲爾德(Doug Field)從事自駕車研發工作。之後蘋果還引進其他幾位特斯拉前員工，包括前特斯拉研發副總裁施韋庫茲(Michael Schwekutsch)，他現在是蘋果特殊項目組研發資深總監。

特斯拉CEO馬斯克(Elon Musk)去年曾透露，在特斯拉最艱困時，他曾經試圖提出特斯拉出售給蘋果的建議，但庫克拒絕參加會議。

對此庫克表示，「眾所皆知，我從未與馬斯克交談過，但我對他創建的公司充滿欽佩和敬意。我認為特斯拉不僅在建立領先優勢方面表現令人難以置信，而且在電動車領域保持如此長期的領先地位也十分了不起。因此，我對它們的表現非常敬佩。」