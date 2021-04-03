美股下周平靜 等待財報季 專家：漲勢或將持續

就業報告數字不錯，下周美股可望表現佳。（路透）

策略師指出，4月初美股出現反彈，隨著時間演進，漲勢可能會持續下去。

勞工部 2日發布令人驚訝的強勁3月就業報告，增加91.6萬份工作，遠高於經濟學者預期的67.5萬。

預計接下來一周的美股將相當平靜，財報季還沒開始，只會有一些經濟報告和聯準會(Fed)動態。

供應管理協會(ISM)的服務業調查將於5日發布，在3月製造業調查達到1983年以來新高後，這項數據應該會引起密切關注。Fed上次的會議紀要將在7日下午發布。

Amherst Pierpont首席經濟學者史坦利(Stephen Stanley)說，「從字面上來看，相信所有事物或幾乎所有事物，在可預見的將來都應該非常強大，因為比較基期很低。」

經濟學者們預計，隨著經濟重新開放和紓困型支出浮現，第二季經濟成長將非常強勁，這應該有利股市，除非利率上升過快。

與此同時，2日上午，備受關注的指標10年期美國 國債殖利率 升至1.68%，遠低於本周初達到的近期高點1.77%。

10年期殖利率很重要，因為它會影響房貸和其他貸款，但最近它與科技股呈負相關。當它小幅上漲時，科技股就下跌。

花旗美國財富管理投資策略主管史奈德(Shawn Snyder)說，「總經數據沒有太多重點，我認為注意力很快就會轉移到財報上。」因為在財報季來臨之前，股市通常會疲軟。

根據Refinitiv的數據，預計第一季獲利將同比增加24.2%，因去年第一季備受新冠疫情封鎖的影響。

有些策略師預計，企業將在財報中發表有利評論，這可能導致正向的預測修正，從而為股市提供動力。

瑞士信貸首席美國股票策略師戈盧布(Jonathan Golub)指出，史指自去年3月最低點上漲了78%，絕大程度都是由獲利驅動的，「在過去兩次復甦期中，正向修正的趨勢持續2～3年，為股市提供重要的推動力。」

他補充說，經濟預測上調也有利股市：「我們的研究顯示，GDP每1%的變化都會帶來營收2½～3％的改變，甚至帶來更大的獲利增加。」